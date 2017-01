Preguntas y respuestas sobre el supuesto nuevo canon digital: ¿quién tendrá que pagarlo y por qué?

Sabíamos, a través de rumores recientes, que el Gobierno estaba preparando un nuevo digital tras los dos fallidos intentos anteriores. Además, y según esas mismas fuentes, el nuevo canon volvería a aplicarse a soportes y equipos, al contrario de lo que ocurría con el anterior (que se sufragaba a costa de los Presupuestos Generales del Estado).

Una nueva filtración ha dejado al descubierto lo que sería, según Internautas.org, un borrador que especifica cómo será el nuevo canon. Desde su publicación no han dejado de salir noticias en distintos medios, algunas de ellas un tanto confusas (y es normal, porque la redacción del documento es bastante ambigua). Intentamos echar un poco más de luz en el asunto: ¿a qué se aplicará el supuesto canon que prepara el Gobierno? ¿Qué tiene que ver Netflix en todo esto?

¿Ya es oficial el nuevo canon digital?

No. Internautas.org publicaba ayer un supuesto borrador del Real Decreto-Ley que modificará la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de un documento que, según dicha asociación, se ha filtrado. Además de ser una filtración de la que se desconoce su procedencia, es en teoría un borrador, con lo cual el texto definitivo puede variar considerablemente. O no.

En resumen: no sabemos si ese texto será el que se aprobará finalmente y si es sobre el que están trabajando ahora mismo, pero a continuación vamos a explicar alguno de sus puntos.

Espera, ¿por qué se necesita un nuevo canon digital?

Porque los anteriores los han anulado y el Gobierno estima oportuno la existencia de la compensación por copia privada (la compensación por copia privada como tal es opcional según el derecho comunitario). El canon digital tiene ya unos años (hace no mucho repasábamos su historia) y comenzó siendo una tasa que se aplicaba a los equipos y soportes de grabación (por ejemplo, tanto CDs como grabadoras). Este canon indiscriminado fue protagonista de varios juicios en España y en Europa: en 2010 el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que era un "abuso" y en 2011 la Audiencia Nacional lo anulaba.

Su sustituyo, el segundo canon digital, lo introdujo en 2011 el PP con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Con el dinero de todos se pasó entonces a pagar una cantidad fija a las distintas entidades de gestión. Cantidad que era notablemente inferior y que hizo que estas entidades protestaran. Pero este verano el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciaba de nuevo y lo declaraba ilegal, al considerar que tanto personas físicas como jurídicas pagan impuestos y estos últimos no deberían tener que pagar canon. El Supremo lo anulaba poco después.

¿El nuevo canon se aplicará de nuevo a dispositivos y soportes?

Sí o, al menos, todo parece indicar que sí. Varios diarios nacionales aseguraban en diciembre que, tras haber hablado con fuentes de dentro del Ministerio de Cultura, se confirmaba que el Gobierno estaba preparando un nuevo canon que se aplicaría de nuevo a dispositivos y soportes. El supuesto borrador publicado por Internautas.org también habla de un canon similar.

¿Pero no lo volverán a anular?

Sin conocer el texto final, me atrevería a decir que no, al menos por el momento. Es de suponer que introduzcan modificaciones en el texto. Si damos por válido el documento filtrado, en él se incluyen diversas excepciones, como el caso de las Administraciones Públicas o las personas jurídicas o físicas que justifiquen el uso profesional. También se establece la posibilidad de solicitar un reembolso en el caso de que alguien tenga que pagarlo pero vaya a darle uso profesional. Los trámites necesarios para todo ello se realizarían a través de una sede electrónica propiedad de las entidades de gestión. Con esto se intentará evitar precisamente el principal problema de las versiones anteriores: que las empresas lo pagaban y no podían pedir la devolución.

¿Quién tendrá que pagar el canon?

Los sujetos "deudores", según el borrador filtrado serán los fabricantes y los distribuidores, pero esto no significa que vayan a pagarlo ellos. Si tomamos como referencia el primer canon, donde ellos también eran los que en teoría debían pagar, la mayoría añadieron dicha tasa al precio habitual de los dispositivos y soportes. Era habitual ver facturas donde se desglosaba el precio del canon.

Es decir, ¿el coste recaerá en los usuarios finales?

Pues tiene toda la pinta de que sí.

¿Pero ya casi no se graban CDs, no?

Nosotros somos de la misma impresión (de hecho, pedimos datos a AMETIC sobre la evolución de la venta de soportes de este tipo en España, pero no llegaron a facilitárnoslos), pero eso no significa que no haya canon que pagar. El canon comprende soportes, sí, pero también "equipos y aparatos".

¿Qué dispositivos tendrán que pagar canon?

Aquí está la gran incógnita: ¿qué dispositivos tendrán que pagar canon? Si volvemos al documento filtrado, en él se dice lo siguiente (he añadido negritas en las partes que considero claves):

La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con el artículo 31, apartados 2 y 3, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas dirigida a compensar adecuadamente el perjuicio causado a los sujetos acreedores como consecuencia de las reproducciones realizadas al amparo del límite legal de copia privada. Dicha compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.

Es decir, "equipos, aparatos y soportes materiales" donde se realice una reproducción, tanto de audio como de vídeo. ¿Podrían estar hablando de móviles? Muy posiblemente, aunque esto no sería novedad: con el primer canon ya lo pagaban, ya que reproducían archivos MP3. Sin embargo, aquí podríamos estar hablando también de ordenadores, tablets, televisores o incluso decodificadores y reproductores multimedia. La redacción es tan ambigua que todos podrían entrar dentro de esa clasificación.

"Podrían". ¿Cómo se sabrá cuáles entran y cuáles no? De acuerdo al supuesto borrador, los productos afectados que tendrán que pagar canon, así como las cantidades que les corresponderán, "se fijará por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" después de que dicho Ministerio mantenga reuniones con las partes afectadas: las entidades de gestión y los fabricantes. No, no cuentan como tal a los usuarios finales.

¿Cuánto habrá que pagar por dispositivo?

Lo que decíamos antes: parece, según lo filtrado, que lo decidirá el Ministerio de Cultura tras hablar con entidades de gestión y con los fabricantes.

¿Y qué tiene que ver Netflix en todo esto?

Directamente, nada. No tendrás que pagar canon por usar Netflix, pero sí por los dispositivos digitales en los que puedas ver una copia procedente de "una fuente lícita" y dispositivos donde se pueden reproducir audio y vídeo, entre los que se incluyen dispositivos donde también puedes ver Netflix.

Netflix o Amazon, además, permiten la descarga de contenidos para ver offline. En teoría, y según la nueva definición, podrían considerarse copias privadas (Público lo explica aquí aunque de forma un tanto confusa). A falta de más detalles, en principio todo esto daría igual: por la tablet o por el móvil donde ves estos archivos descargados de las plataformas VOD tendrás que pagar canon igualmente ya que en él se pueden reproducir música o vídeos.

Vamos, que va a tocar pagar canon por casi cualquier dispositivo electrónico...

No es una pregunta, pero sí, tiene toda la pinta de que será así.

¿Y lo vamos a pagar los usuarios, aunque no descarguemos nada y no hagamos copias privadas?

¿Lo dudabas?

Imagen | 24oranges.nl

En Genbeta | Smartphones, ordenadores o televisiones podrían subir de precio gracias al nuevo canon digital