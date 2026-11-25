Cuatro de las mayores webs de contenido para adultos están, en estos momentos, intentando cerrar un acuerdo con la Comisión Europea para reducir las sanciones que se les vienen encima. ¿El motivo? No poner demasiado interés en que los menores no accedan al contenido porque la barrera de entrada es tan débil como ineficaz: confiar en ese menor que intenta entrar.

Y puede salir bastante caro.

En corto. Esto lo adelanta el Financial Times citando a dos funcionarios europeos que exponen que esas webs que están en tela de juicio serían Pornhub, Stripchat (que ya no está bajo la DSA), XNXX y XVideos. La investigación de Bruselas se centra en presuntos incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales (o DSA por sus siglas en inglés) debido a que son las plataformas las que deben vigilar lo que ocurre en sus servicios y, en este caso, un menor puede entrar en estas webs con un solo clic en el icono de "soy mayor de 18 años".

Insuficiente. Las cuatro plataformas pasaron a estar bajo la lupa de la Comisión en mayo de 2025 debido a varios riesgos para los menores, incluido el de la ausencia de un sistema efectivo de verificación que se reducía a esa mencionada casilla de "Tengo 18 años o más". Desde entonces, las cuatro han presentado compromisos coordinados, pero la Comisión los considera insuficientes, según esos dos funcionarios citados por el FT.

Multón. Ahora se encuentran negociando medidas adicionales, pero esos funcionarios aseguran que, aun así, las cuatro se enfrentarían a multas por no haber actuado como debían en el pasado. Estamos hablando de que el incumplimiento de la DSA puede costar hasta el 6% de la facturación global de la empresa y, aunque en el mismo Financial Times apuntan que rara vez llegan a ese nivel, la multa es un mordisco importante en las arcas de las empresas.

El problema. Pues que es complicado cumplir sin ponerlo todo patas arriba. La Comisión está desarrollando una app de verificación que debe ser válida para cualquier plataforma (ahí se incluyen las pornográficas), pero el problema es que debe tener la privacidad en mente.

Es decir, debe permitir demostrar que el usuario es mayor de edad sin que éste revele más datos personales para que las empresas a las que estás dando esa información no puedan venderlos o lo que hagan con ellos. Según el FT, esto es algo que llevará tiempo, así que Bruselas se está limitando a negociar con las webs qué medidas pueden aplicar mientras tanto.

Ya se probó un prototipo en diferentes países como Francia, Grecia, Italia, Dinamarca y España y se ha afirmado que está "técnicamente lista" y pensada como un puente hasta que llegue la Identidad Digital Europea, pero no deja de ser eso, un prototipo.

Efecto rebote. Las plataformas también tienen algo que decir en esto y su argumento es que, unos controles muy estrictos por parte de la Comisión llevará a los adultos hacia webs más pequeñas, menos conocidas y con verificaciones más laxas que, además, puedan ser más inseguras. En 2025, una de ellas ya defendió que verificar la edad "destruiría la plataforma" y proponía optar por controles parentales en cada dispositivo.

Además, hay precedentes. Tras imponerse la verificación en Reino Unido, Pornhub afirmó que su tráfico cayó un 77% y lo que se disparó fue la búsqueda de VPN. En Francia, directamente, dejaron de operar en lugar de aplicar el sistema exigido.

El pajaporte. Veremos qué ocurre con la deliberación de la Comisión una vez que unos y otros expongan sus argumentos, pero si esto te suena de algo, seguro que es por aquel llamado 'pajaporte' de hace un par de años. España intentó adelantarse a la regulación europea con la Cartera Digital Beta, la app del Gobierno que tanto dio que hablar y que fue un grito al vacío.

Y si te estás preguntando por qué estas plataformas deben acogerse a la misma DSA en la que están gigantes como Google, Microsoft o Apple con sus servicios y app es porque son tan, tan grandes que fueron designadas como plataformas de gran tamaño bajo la DSA y, por tanto, tienen las mismas obligaciones que, por ejemplo, las redes sociales.

Pero bueno, como decimos, están mirando este caso, que es sólo uno más de un impulso europeo que incluye propuestas para prohibir a los menores de 13 años el uso de redes sociales, ciertas plataformas de videojuegos y chatbots de IA. Si me preguntas, lógico teniendo en cuenta lo que ocurre en redes, lo que pasa en Roblox o la influencia de estos chatbots en temas relacionados con suicidios y, en otros países, tiroteos escolares.

Imagen | Xataka

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