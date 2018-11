"Estimados pasajeros: cumplan las normas para evitar puntos negativos", así está implementando China su crédito social

Imagina una sociedad donde todos llevamos un número flotando sobre la cabeza y dicho número decide tu suerte: si estás en un buen puesto, puedes optar a ciertos privilegios (por ejemplo, más facilidades a la hora de viajar). Sin embargo, si tu puntuación es baja serás castigado y tu mundo será mucho más restrictivo. De hecho, puede que hasta se muestre tu foto en público para exponer tu deshonra. Sería como una especie de videojuego, con la pequeña diferencia de que afectaría a toda tu vida.

Suena a una especie de distopía, ¿verdad? Por muy sorprendente que parezca, no se trata de un episodio de 'Black Mirror', sino que es una imagen que se podría producir en China en un futuro no muy lejano.

Durante los últimos años, China ha estado experimentando con un sistema conocido como “crédito social”, nombre genérico que se le ha dado a una serie cada vez mayor de listas negras y sistemas de puntuación interrelacionados entre sí y diseñados para dictaminar quien es persona de confianza en una sociedad, y quien no.

En esencia significa que puede que pronto los números y los algoritmos controlen las vidas de los chinos.

De hecho lo pude experimentar en mis propias carnes hace unas semanas cuando estaba de vacaciones en China. Cuando cogí un tren bala de Pekín a Shanghái pude escuchar por megafonía, en inglés, un mensaje nada alentador:

Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy