DNI 4.0: la Policía prepara un DNI con microchip y una aplicación para que podamos llevarlo en el móvil

Llevamos tiempo esperando poder utilizar el móvil para identificarnos. La Administración Pública dispone de herramientas como el DNIe para realizar ciertos procesos, pero hasta la fecha no disponemos de la posibilidad de tener el DNI totalmente digitalizado en nuestro smartphone. Eso parece que cambiará con el nuevo DNI 4.0, que hoy el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha presentado en el Congreso de los Diputados durante la presentación de los presupuestos para 2021.

Con una dotación global de 25 millones de euros y fondos provenientes del Fondo de la Unión Europea, la Policía Nacional ha explicado su proyecto Identidad Digital DNIe. Dentro de este proyecto se dedicarán 6,5 millones de euros al desarrollo de distintas herramientas, entre ellas el "DNI 4.0; DNI Exprés; Inclusión de tablets en la expedición de documentos; Pago de tasas mediante TPVs y la APP "DNIe EN EL MÓVIL".

Finalmente podremos llevar el DNI en el móvil

De manera equivalente a la aplicación mi DGT, para llevar el carnet de conducir en el móvil, la Policía Nacional ha confirmado el desarrollo de la aplicación 'DNIe en el móvil'. Por el momento no conocemos detalles sobre cómo será esta aplicación.

El objetivo de la Policía es agilizar la creación del DNI y permitir que podamos llevarlo encima siempre que tengamos el móvil. Entre las nuevas medidas se establecen algunos cambios para agilizar su expedición, tanto permitir pagar con tarjeta la tasa de 12 euros como permitir hacer la fotografía en la oficina y evitar tener que llevarla de antemano.

La apuesta por la digitalización de la Administración Pública es uno de los pilares del plan España Digital 2025. El proyecto de Identidad Digital DNIe es un primer paso y lo que muchos usuarios llevan tiempo solicitando, pero habrá que esperar para ver si no acaba repitiendo los errores del DNI electrónico.

Con el DNI 3.0 se añadió la tecnología NFC para poder certificar nuestra identidad a través de dispositivos electrónicos. Según describe el documento 'The Evolution of the Spanish Electronic ID Card', el DNI 4.0 será un nuevo comienzo que estará diseñado para durar y cumplir las certificaciones en materia de seguridad e interoperabilidad de la nueva regulación europea EIDAS.

Según el documento 'new Spanish eID Document 4.0' del comisario general de Extranjería y Fronteras, Enrique Taborda, el nuevo DNI 4.0 contará con un chip (SoC) con arquitectura ARM Cortex M y cumplirá el estándar de pasaportes LDS2.

