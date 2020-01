El sueño de identificarnos solo con el móvil está más cerca: la app de la DGT tendrá la misma validez que el carnet de conducir físico

Pagar con el móvil es muy cómodo, sobre todo cuando no tienes que sacar la tarjeta física de la cartera. Si bien, todavía hoy es recomendable llevarla para entre otras cosas tener con nosotros el DNI o el carnet de conducir, necesarios para poder identificarse y obligatorios para todos los mayores de 14 años. Pero la sociedad va hacia la digitalización y en este camino, el poder identificarse legalmente ante la Autoridad solo con el móvil es algo muy demandado. Poder dejar la cartera en casa y tener en el móvil todo lo necesario para salir a la calle, desde nuestro dinero hasta nuestra identificación personal.

Actualmente en España se utiliza el Documento Nacional de Identidad para identificarse ante los Agentes, sin embargo, hay otros documentos oficiales como el carnet de conducir que también pueden usarse de manera equivalente.

Un carnet de conducir que podremos tener en el móvil de manera oficial, pues con la nueva aplicación de la DGT, que estos días está en beta, tenemos en el smartphone un carnet con la misma validez que el documento físico. Si bien, hay una serie de limitaciones que debemos tener en cuenta pues la legislación todavía no ha sido aprobada.

La DGT ha presentado su herramienta para móviles 'Mi DGT', una completa aplicación donde acceder a todos nuestros datos así como al permiso de circulación o el permiso de conducción. Por el momento se encuentra en beta cerrada en Android, por lo que es pronto para ver cuál es la estrategia final de la DGT. Sin embargo, también está disponible para iOS y después de probarla uno se da cuenta que tiene todo lo necesario para poder utilizarse de manera equivalente al carnet de conducir. De la misma manera que con los pagos móviles del banco se sustituye a la propia tarjeta bancaria.

Sin embargo, desde la descripción de la propia aplicación podemos ver cómo la DGT nos avisa que debemos seguir llevando la documentación en formato físico.

Es decir, según explica la DGT hasta que "no se apruebe la regulación" no podremos "olvidarnos de los papeles". Desde Xataka hemos contactado con la Dirección General de Tráfico y su respuesta es que "todavía se encuentra en beta y es pronto para hablar de legislación". Aún así, el "próximamente" de la descripción hace pensar que al menos sí está entre sus planes adaptar la legislación para que este carnet de conducir digital tenga la misma validez que el carnet físico.

"Hasta que no se apruebe próximamente la regulación, no podremos olvidarnos de los papeles". Pero la DGT promete que podremos llevar en el móvil nuestro permiso de conducir y documentación de vehículos con "plena validez".

Según explicaba la Revista DGT en el momento de dar a conocer la aplicación, con esta nueva 'miDGT', "cualquier ciudadano podrá acceder a sus datos, recibir avisos y noticias de interés y realizar los principales trámites con la DGT. Además, podrá llevar en el móvil su permiso de conducción y la documentación de sus vehículos en formato digital y con plena validez".

Por el momento la aplicación de la DGT no servirá para dejar la documentación en casa, al menos hasta que no se apruebe la legislación. Pero, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? Así reza el Artículo 59.2 a Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

La clave está en la última frase de "los términos que reglamentariamente se determine". Por el momento, la aplicación de la DGT no está entre ellos pero sí podría incluirse durante este año.

Respecto al uso del carnet de conducir como documento de identificación válido, algunos juristas como Sergio Carrasco nos explican que "en la ley de seguridad ciudadana p.ej. el art 16, dedicado a la identificación, es bastante flexible respecto a vías". Si bien, el jurista apunta que "el único que expresamente se contempla para acreditación es el DNI, y así lo indica el art. 8".

Es decir, el DNI sigue siendo el único que permite la identificación plena pero el carnet de conducir sirve para exhibirlo cuando sea requerida la identificación por la Autoridad o sus Agentes.

"La identificación plena se realiza con el DNI, sin perjuicio de que puedan usarse otros documentos. Debería regularse claramente la extensión de la capacidad de identificación de esta app para evitar dudas, aunque los cuerpos policiales lo pueden utilizar al final como indicio al menos, siempre y cuando entendamos que las medidas de seguridad de la app impiden su modificación", explica Carrasco.

Los documentos de identificación válidos se recogen en la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio, del régimen electoral general de la siguiente manera:

Según esta ley, el carnet de conducir puede utilizar como identificación válida para conducir, pero también para votar. Haciendo uso de la "plena validez" que promete tener la aplicación de Mi DGT, con el móvil también sería suficiente una vez se adapte la legislación.

Y es que la obligatoriedad de llevar el DNI es conocida, pero ¿qué es lo que dice la ley exactamente?. Según el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre: "Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes". Esta parte está sujeta a interpretación, pues según explica Red Jurídica, "en puridad nada dice sobre que sea obligatorio portar en todo momento dicho documento o cualquier otro que certifique la identidad personal".

Y es que al contrario que en el Reglamento General de Conductores donde sí se especifica que hay que llevar la documentación necesaria para la conducción y circulación, "la obligación de llevar en todo momento un documento identificativo no está regulada expresamente".

En conclusión, Red Jurídica expresa que "queda bajo la responsabilidad, criterio personal y sentido común de cada ciudadano el como actuar ante el requerimiento policial a mostrar la documentación de identificación personal, pero lo cierto es que no existe absolutamente ninguna obligación legal de portar en todo momento el DNI".

Identificarse legalmente ante la Autoridad de manera digital ya ocurre en otros países. En Reino Unido, la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) llegó a un acuerdo con Gemalto para la producción de pasaportes electrónicos y el uso del permiso de conducir digital. Un acuerdo que se engloba dentro de la estrategia digital de la agencia hasta 2022.

