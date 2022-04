Una pequeña victoria para la libertad de expresión: la Justicia europea reconoce los peligros de la Directiva del Copyright

España es uno de los países que ya realizó la transposición de la polémica Directiva del Copyright. Una ley europea aprobada en 2019 y conocida popularmente en nuestro país como "Ley Iceta". Se trata de una polémica legislación que regula el uso de algoritmos para bloquear contenidos, en lo que varios defensores de los derechos digitales catalogaron como "censura algorítmica". Tres años después, el alto Tribunal de Justicia europeo (TJUE) se ha pronunciado.

El uso de algoritmos para bloquear contenidos es legal... con matices. La Unión Europea puede aplicar todas las leyes que quiera, pero luego el poder judicial tiene que corroborar que no entran en conflicto con los derechos fundamentales. Y precisamente el artículo 17 de la Directiva del Copyright fue muy criticado por una posible violación de la libertad de expresión.

Pese a las críticas a los filtros previos, algoritmos para bloquear contenidos de forma automática, el Tribunal ha considerado que la Directiva del Copyright sí encaja en el marco legal, debido a que "establece garantías y salvaguardas suficientes". Es decir, por un lado justifica su uso en determinadas ocasiones. Pero también ha sido bastante contundente en lo relativo a la libertad de expresión.

Polonia fue quien reclamó. El caso se inicia con la demanda de Polonia, que argumentó que el artículo 17 de la Directiva del Copyright podía provocar una limitación en la libertad de expresión de los ciudadanos europeos. Si las empresas aplicaban algoritmos para bloquear contenidos por infringir derechos de copyright, esto podía llevar a una censura donde se eliminen más contenidos de los estrictamente necesarios.

Pero la decisión del TJUE, siguiendo la posición del Abogado General de la UE, es que la Directiva del Copyright está bien establecida y no entra en conflicto con la libertad de expresión porque tiene una serie de normas. Por ejemplo, que cualquier herramienta de filtrado automatizado debe distinguir claramente el contenido legal del ilegal.

Ojo, porque la Justicia europea sí reconoce que la libertad de expresión puede verse afectada. La sentencia es una de cal y otra de arena. Como apunta Cuatrecasas, aunque desestima la demanda, el TJUE avisa que estos filtros automatizados "pueden dar lugar al bloqueo de contenidos lícitos serían incompatibles con el derecho a la libertad de expresión e información".

En opinión de Felix Reda, de la organización 'Society for Civil Rights': "La sentencia de hoy sienta un precedente importante para la protección de la libertad de expresión online. Aunque, no va lo suficientemente lejos. [..] Al menos, el tribunal confirma lo que la sociedad civil ha estado enfatizando durante años: los filtros automatizados no pueden distinguir de manera confiable entre infracciones de derechos de autor y formas legítimas de libre expresión, como parodias o citas".

📢 Today's CJEU judgement sets an important precedent for the protection of freedom of expression online. However, it does not go far enough as it fails to completely invalidate the article in the copyright Directive which may lead to mandatory upload filters. Read more below ⬇️ https://t.co/ttHyWOS0it