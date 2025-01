Bruselas pisa el freno ante el regreso de Trump: pausará las investigaciones sobre Big Tech estadounidenses, según FT

La Unión Europea ha sacado pecho durante los últimos años por su papel regulador en el ámbito tecnológico. Apoyándose en recursos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), ha castigado económicamente a algunas de las corporaciones estadounidenses más poderosas con presencia en el bloque. Pero esta dinámica podría cambiar a partir de ahora. Una de las razones de este posible giro es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Financial Time señala que la UE está revisando sus investigaciones sobre gigantes como Apple, Meta o Google. La información proviene de dos fuentes con conocimiento del asunto que han decidido conservar el anonimato. Si bien algunas sanciones ya se han materializado, hay varios casos en curso en distintas fase de progreso. Las fuentes señalan que Bruselas aplazará todas las decisiones y, por consecuencia, las posibles multas contra las compañías mientras dure la revisión. El trabajo técnico, sin embargo, no se verá afectado.

Líderes del sector tecnológico buscan el amparo de Trump

Estamos frente a una información que surge en medio de las quejas de varios líderes tecnológicos contra las multas recibidas en la UE. Las protestas han llegado a los oídos de Donald Trump. El año pasado, el presidente electo dijo en un podcast que Tim Cook le llamó para hablar sobre las sanciones contra Apple en el Viejo Continente, a lo que el político respondió que no dejaría que la UE “se aproveche” de las empresas estadounidenses si ganaba las elecciones. Si discurso continuó en esa línea tras la victoria electoral.

Recientemente fue el turno de Mark Zuckerberg. El CEO de Meta habló sobre la “ventaja estratégica” que significa para Estados Unidos tener muchas de las empresas más fuentes del mundo. Acto seguido, no dudó en afirmar que era optimista con que Trump podría defenderlas y protestó contra la UE, diciendo que las empresas estadounidenses pagaron “más de 30.000 millones de dólares” en multas en las últimas décadas. Hace dos meses, Meta recibió una multa de casi 800 millones de euros por infringir las normas antimonopolio de la UE.

Sin embargo, más allá de las eventuales presiones de Trump, otros factores podrían estar impulsando los cambios en el afán regulador del bloque. La era de Margrethe Vestager como Comisaria de Competencia ha llegado a su fin con el inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen, que ha reconocido que las regulaciones han pesado mucho sobre las empresas emergentes, sugiriendo un escenario más indulgente en el ámbito de la regulación. Esto sí, tendremos que esperar para saber si también alcanzará a las firmas estadounidenses.

¿Presenciaremos un cambio de prioridades en la UE? Por el momento, varios legisladores de la UE han pedido a la Comisión Europea que se mantenga firme. Un portavoz de la Comisión dijo al periódico estadounidense que seguían "totalmente comprometidos con la aplicación efectiva" de sus reglas y que los casos en curso "aún no están listos a nivel técnico”. En este sentido, añadió que no se está llevando a cabo una revisión, pero confirmó que están teniendo reuniones y que, de momento, no se puede tomar una decisión sobre los casos en curso.

