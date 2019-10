Así es como desmantelaron 'Welcome to Video', una de las webs de pornografía infantil más grandes del mundo en la Dark Web

'Welcome to Video' era un sitio web alojado en la Dark Web, que por medio de una suscripción mensual permitía la descarga ilimitada de vídeos de niños participando en situaciones de carácter sexual. Se estima que el sitio alojaba aproximadamente 8 TB de contenido, e incluso permitía que sus miembros subieran material propio para compartirlo con el resto de integrantes de esta comunidad.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) dio a conocer el desmantelamiento y cierre de 'Welcome to Video', el mayor sitio conocido de pornografía infantil en la Dark Web. Una enorme operación que se logró gracias a la colaboración de varias agencias, y que llevó al arresto de 338 presuntos pedófilos en 38 países de todo el mundo, así como el rescate de 23 niños bajo situaciones de abuso sexual en Estados Unidos, Reino Unido y España.

Aproximadamente 8 TB de contenido con más de 250.000 vídeos

A través de una conferencia de prensa, el DoJ explicó parte de la operación del sitio y las acciones que llevaron a su cierre y captura de algunos de sus miembros. Según la información, 'Welcome to Video' albergaba "más de un cuarto de millón de vídeos, y los usuarios descargaron más de un millón de archivos con un total de 8 terabytes".

"Gran parte [del sitio] presentaba a niños preadolescentes, niños pequeños e infantes que participaban en conductas sexuales."

Jessie Liu, fiscal federal del distrito de Washington D.C., explicó que el DoJ rastreó varios pagos con bitcoins a través de blockchain para encontrar usuarios y administradores del este sitio web, el cual se cree que había estado operando desde mediados de 2015.

De acuerdo a la información, el administrador del sitio web efectuaba las transacciones a través de la American Bitcoin donde se dio de alta usando su nombre real, número de teléfono móvil y cuenta de correo electrónico. Esto hizo que la investigación inicial fuera relativamente sencilla.

Así luce ahora mismo la página de inicio de 'Welcome To Video'.

Debido a esto, se pudo rastrear a los usuarios del sitio en blockchain, pero no por el uso de bitcoin, que es anonimo, sino porque "la ley de los Estados Unidos exige que las bolsas de cambio virtuales recopilen información de identificación de sus clientes y verifiquen sus identidades", según apunta el DoJ.

Liu mencionó que algunos agentes se infiltraron en el sitio y enviaron pagos de bitcoins a la cartera del sitio en varias ocasiones, para así poder rastrear los pagos e identificar la bolsa que los alojaba. Es así como descubrieron que la bolsa estaba a nombre de Jong Woo Son, el supuesto administrador de 'Welcome to Video'.

Tras el rastreo, consiguieron su número telefónico y correo electrónico, los cuales coincidían con la identidad de Wow Son. Además, el DoJ menciona que también lograron identificar y rastrear una transacción de bitcoins a una cuenta bancaria a su nombre, lo que confirmaba que él estaba involucrado en la operación del sitio web.

Cada usuario recibía una dirección bitcoin única para poder comprar contenido, lo que facilitó la identificación de los miembros de 'Welcome To Video'.

Según se explica en la acusación, el DoJ usó un software llamado Chainalysis para realizar un seguimiento de todos los pagos que iban a parar a la cartera de bitcoins del administrador. Los miembros de 'Welcome to Video' pagaban aproximadamente 350 dólares en bitcoins por acceso ilimitado a las descargas y la posibilidad de subir el material, donde se contaba con la advertencias de "no subir pornografia para adultos".

La investigación y operación se llevó a cabo por parte del DoJ, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS) y sus contrapartes en Reino Unido y Corea del Sur. Hasta el momento 53 presuntos pedófilos han sido arrestados en Estados Unidos y docenas más están siendo investigados. También se han detenido a personas en Australia, Brasil Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Arabia Saudita, España, Suecia y Emiratos Árabes Unidos. En total, 338 personas.

De acuerdo a los primeros detalles de la investigación, 'Welcome to Video' no sólo era una fuente de distribución de vídeos, sino también una enorme comunidad de pedófilos que servía para mantenerse en contacto y planificar diversas operaciones en todo el mundo. Y es que el 45% de los vídeos analizados hasta el momento incluyen imágenes nuevas que no se encuentran en ningún otro sitio, según la investigación.

El chat de 'Welcome To Video', el cual supuestamente funcionaba como medio de comunicación de pedófilos.

A pesar de la magnitud e importancia de esta operación, en esta ocasión no se necesitaron herramientas especiales, hackeos o explotación de vulnerabilidades como ha ocurrido en otras operaciones de este tipo. En este caso se logro dar con los supuestos responsables a través de información pública e intercambios dentro de la American Bitcoin, lo que significa que a veces no es necesaria la fuerza bruta para desmantelar sitios que se dedican a este tipo de prácticas.