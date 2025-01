Salamanca está construyendo la mayor granja del mundo en un segmento muy especial: gusanos de la harina

Hay quien tiene claro que los insectos son el alimento del futuro. En 2021, la Unión Europea dio a los insectos la etiqueta de "alimento seguro" y, aunque son un ingrediente habitual en muchos alimentos que consumimos a diario, aún no son nuestro plato principal. Hay empresas que lo probaron (y fracasaron estrepitosamente), y en España tenemos una compañía con un objetivo ambicioso: abrir la mayor granja de insectos del mundo.

La clave es que no serán para consumo humano. Al menos, no directamente.

Megafábrica. Tebrio es una empresa de biotecnología de Salamanca que puso en marcha hace unos años una granja de gusanos para consumo animal. Se unía así a otras firmas europeas como Ÿnsect, Buggy Bix, y las cosas parece que no fueron mal para los salmantinos. En 2023 conocimos sus planes para crear la mayor granja de gusanos del mundo.

Concretamente, será una planta con una superficie de más de 80.000 metros cuadrados que estará compuesta de seis módulos: uno para transformación e investigación y cinco para la cría de un insecto muy específico, el gusano de la harina, o tenebrio molitor. La producción anual pretende ser superior a las 100.000 toneladas anuales, una barbaridad si tenemos en cuenta que hablamos de productos derivados de insectos.

No para humanos. Si estás arqueando una ceja porque eso de comer insectos no va contigo, hay que aclarar que el objetivo de Tebrio no son los humanos, sino otros sectores. Sus productos se enfocarán a la alimentación animal, elaborando piensos para la ganadería, la nutrición vegetal con productos para la producción ecológica y otros productos para las industrias de cosmética o el textil.

En su web, Tebrio afirma que la producción de insectos ayuda a reducir los gases de efecto invernadero debido a que su huella de carbono es mínima, al igual que el gasto en agua. Además, los insectos criados se pueden alimentar con nutrientes que no se aprovechan y la producción por metro cuadrado es muy alta.

Excrementos del gusano de la harina. Para la alimentación vegetal, tienen dos productos. Uno es :oProtein, con el mercado de la alimentación animal como objetivo. Tiene una concentración de proteína del 72%, un 7% de grasa insaturada y menos de un 5% de cenizas. Básicamente, es harina hecha a partir de las larvas del gusano de la harina. El otro es :oLipids, un aceite creado a partir del prensado de las larvas que se ha pensado como complemento para la acuicultura, la ganadería porcina, la avicultura y el mercado de las mascotas.

En un marco en el que el ganado consume el 20% de las proteínas que producimos cada año, explorar la vía de los insectos para alimentar a esos animales tiene sentido. Pero no sólo se usa como alimentación directa, sino también como fertilizante. Otro de los derivados es :oFrass, un producto fabricado a partir de los excrementos del gusano de la harina que actúa como fertilizante orgánico y ayuda en la regeneración del suelo. ¿El objetivo? Por ejemplo, la industria del cultivo de frutos secos.

Expansión. Volviendo a la megafábrica, con un coste total de 110 millones de euros, se espera que la primera fase se complete en 2025, con la edificación completa en 2028. Y no quieren quedarse sólo en España.

Adriana Casillas es la cofundadora de la empresa y, como leemos en RTVE, en el marco de la colocación de la primera piedra de la granja ha comentado que "la idea es vender en España y Europa, y luego implantarnos en otros países para tener ventas masivas también en ellos, en lugar de vender directamente a lugares lejanos como Argentina para, así, mantener una huella de carbono baja".

Bichos y desarrollo salmantino. "Nosotros somos de Salamanca y siempre quisimos poder hacer algo así para el crecimiento de la provincia y de la ciudad. Siempre ha sido fundamental para nosotros que el modelo de negocio sea sostenible", comenta Sabas de Diego, cofundador de Tebrio. Y, desde el Ayuntamiento de Salamanca, el alcalde Carlos García Carbao comenta que la de Tebrio es la primera piedra de un nuevo tejido industrial salmantino que estará ligado a su desarrollo en transporte como parte del Corredor Atlántico.

Veremos si a Tebrio le va mejor que a la empresa japonesa que nos quería atiborrar de polvo de grillo, pero es curioso que esas plagas que los granjeros querían exterminar, ahora puedan ser el alimento del ganado.

Imágenes | Tebrio, Rasbak

