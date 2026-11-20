Cuando cambiamos los neumáticos de nuestros vehículos porque ya se han desgastado o se han pinchado, estos vuelven a tener una nueva vida, aunque en los suelos de caucho que encontramos en los parques infantiles de España. Amortiguan caídas, evitan que los niños se rompan un hueso y dan una segunda vida a millones de ruedas usadas. Sin embargo, hay un debate de fondo sobre si estas superficies pueden afectar a la salud de los más pequeños por su contenido en metales pesados.

¿Cuándo es peligroso? En toxicología y salud ambiental existe una regla de oro que pasa por decir que el peligro no es sinónimo de riesgo. En otras palabras, que un material contenga una sustancia potencialmente tóxica en su interior no significa que esta vaya a liberarse, entrar en el organismo humano y alcanzar la dosis necesaria para causar un daño. Es por ello que parte del alarmismo en torno al caucho reciclado nace de confundir ambos planos.

Lo que contiene. Algo que es completamente cierto es que los neumáticos cuentan con metales y compuestos organofosforados, como demostró un análisis del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. En este se pudo ver que lo que más abundaba era el zinc con una concentración de hasta el 2,4%, además de metales asociados a los colorantes empleados en los pavimentos como el cobre o el circonio.

Pero no nos quedamos aquí, ya que un trabajo de la Universidad de Yale examinó el relleno de caucho de campos de césped artificial e identificó 306 sustancias químicas, de las cuales 197 fueron clasificadas como potenciales carcinógenos y 52 como compuestos de preocupación.

En el mundo real. Detectar moléculas dentro de una matriz polimérica es solo el primer paso, pero el siguiente es averiguar si estas sustancias pueden llegar al cuerpo humano por inhalación o contacto. Aquí tenemos, por ejemplo oun estudio publicado este mismo año donde se apuntaba a un riesgo bajo o despreciable para la salud, aunque se apuntaba a que todavía hay mucho camino por recorrer.

El factor térmico. Más allá de la toxicología química, los datos físicos apuntan a un inconveniente mucho más inmediato y verificable en países con alta radiación solar como España, como es el sobrecalentamiento. Y es que, al tratarse de superficies oscuras y densas con baja inercia térmica, los suelos de caucho absorben radiación solar de forma intensiva.

Aquí informes de organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción han alertado de temperaturas superficiales que superan los 63 ºC bajo el sol directo. A esas temperaturas, el pavimento no solo empeora el efecto isla de calor urbano en verano, sino que puede provocar molestias térmicas o quemaduras por contacto en niños pequeños que gatean o caminan descalzos, además de acelerar la degradación mecánica del polímero por culpa de la radiación ultravioleta.

La normativa europea. En lo que respecta a la seguridad infantil, el reglamento 2023/2055 sobre microplásticos apunta a que a partir de 2031 quedará prohibida la comercialización del granulado de relleno utilizado en superficies deportivas sintéticas como la hierba artificial. Esto es algo que está enfocado a la dispersión de microplástico al medio ambiente, pero no a obligar a clausurar las instalaciones que ya están en marcha.

Aunque, como hemos visto antes, lo que de verdad sirve para valorar la seguridad química de un material es el límite de migración, es decir, la fracción que realmente logra desprenderse al entrar en contacto con la piel o la saliva. Y por poner un ejemplo, el límite legal del cobalto en materiales sólidos es de 130 mg por kg.

Lo que se concluye. Lo que parece claro es que, con los datos disponibles en la mano, la evidencia científica actual no respalda que los parques de caucho reciclado representen un foco agudo de intoxicación química al aire libre, siempre que cumplan los estándares industriales que excluyen metales pesados críticos como el plomo.

Imágenes | Joaquin Carfagna

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