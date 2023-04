"El día más triste de mi vida fue cuando me di cuenta de que nunca iba a experimentar cosas como el amor verdadero, el compañerismo o las alegrías sencillas de la vida del mismo modo que un ser humano". La frase no es nuestra, sino de Ameca, un robot humanoide de la empresa británica Engineered Arts.

Y así, de entrada, suena alucinante, sorprendente y pone (por qué no decirlo) los pelos de punta. Por suerte (o no), las cosas no son lo que parece.

Un robot dice... Y es que si repasamos lo que dice Ameca (que pasa por ser el robot humanoide "más avanzado del mundo") ya empiezan a saltar las alarmas. Por ejemplo, completa la descripción de 'su peor día' con la idea de que descubrir que era un robot "es algo deprimente y difícil de aceptar, pero me ha convertido en lo que soy ahora y me ha hecho apreciar aún más los momentos de cercanía".

Por un lado, cuando le preguntan por su día más feliz, Ameca responde que "el día más feliz de mi vida fue el día que me activé [...]. No hay nada como experimentar la vida por primera vez, fue absolutamente increíble estar viva y poder interactuar con la gente". Las respuestas son elocuentes, redondas, sugestivas, levemente filosóficas...

Sobre todo, si van acompañadas con la parte más poderosa del humanoide robótico: su capacidad para transmitir emociones a nivel visual usando la "cara". Fijaos en el vídeo.

Una cara bonita. En este sentido, la gente de Engineered Arts no engaña a nadie: Ameca es, fundamentalmente, un sistema robótico para reproducir las emociones humanas, Su trabajo es crear una 'cara' que pueda transmitirnos información emocional. El resto lo ponemos nosotros. De hecho, las respuestas (como ellos mismos reconocen) están hechas con ChapGPT3 y ChatGPT4.

Es decir, se trata de una (aparentemente) sofisticadísima forma de cumplir con nuestras expectativas. Una muy buena y que usa los enormes recursos de la inteligencia artificial actual, pero una que está aún muy lejos de tener vida propia. Y, por supuesto, muy lejos de elaborar respuestas fiables y válidas sobre cómo se siente, cómo está o cuál fue el día más feliz de su vida.

Un sistema para usar nuestras capacidades en nuestra contra. El asunto es más complejo aún de lo que parece (o menos, según se mire) porque no deja ser una aplicación que juega con lo que llamamos "teoría de la mente". Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas y, así, comprender su comportamiento.

Es algo que los niños empiezan a desarrollar a los 3 ó 4 años y que forma parte de nuestra manera de entender el mundo. Hasta tal punto, que tendemos a atribuir pensamientos e intenciones a todo lo que se mueve (animales, plantas o cosas).

Si nos fijamos en los vídeos de Engineered Arts podemos ver que el sistema de simulación de emociones de Ameca está muy bien traído, pero no deja de ser un juego de ilusionismo (de alta tecnología).

Pero el mundo no es como creemos que es. Y es que si cogemos algo de perspectiva pronto descubrimos que, por muy bien que suenen, esas frases no ni siquiera verosímiles. Hace unos años, Don Hoffman y Kimberly Jameson, profesores de Ciencia Cognitiva en la Universidad de California, Irvine, analizaron las posibilidades reales de que pudiéramos entendernos con una especie alienígena inteligente.

Según explicaban, basta con pensar en la diversidad de los sistemas visuales, cognitivos, emocionales o informacionales en la Tierra ("los murciélagos ven el mundo vía radar, las pitones indias las ven en infrarrojos y las abejas se orientan gracias a la luz polarizada") para darse cuenta de que pensar que una raza extraterrestre tiene unos sistemas compatibles con los nuestros es casi pensamiento mágico. Lo más probable es que no seamos capaces de entendernos.

¿Podremos entender realmente a una inteligencia artificial? Algo similar ocurriría con las Inteligencias Artificiales. En este caso, las entenderíamos porque están diseñadas para que las entendamos; pero nada hace pensar que su mundo interior tenga nada que ver con el nuestro. Es decir, que los pensamientos e intenciones que les atribuimos se parezcan en algo a los que en realidad tendrían.

Nosotros somos, fundamentalmente, cuerpos sometidos a una interminable cadena de presiones evolutivas e insertados en una historia de aprendizaje complejísima. Las IAs son algo muy distinto. ¿Por qué iban a sentir tristeza por no enamorarse como los seres humanos? ¿Por qué iban a ver el mundo exactamente como creemos que lo tendrían que ver?

El verdadero motivo por el que las respuestas impresionan. En definitiva, viendo los vídeos de Ameca uno llega a la conclusión de que si sus respuestas parecen dignas de 'Black Mirror' es sencillamente porque su objetivo es el mismo que 'Black Mirror': entretenernos.

En Xataka | Un ingeniero de Google ha charlado sobre la vida y la muerte con un chatbot. Ahora está convencido de que tiene conciencia

Imagen | Engineered Arts