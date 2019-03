La famosa ilusión óptica del pato y el conejo, cómo la interpreta una inteligencia artificial y qué consecuencias tiene eso

Hace 127 años, un revista satírica alemana publicaba la ilustración de arriba acompañada del siguiente chiste: "¿Qué animales se parecen más entre sí? El pato y el conejo". Es una de las ilusiones ópticas más famosas de la historia: resulta inevitable ver primero una de las dos especies y caer luego en la cuenta de la otra perspectiva.

El famoso filósofo Ludwig Wittgenstein llegaría a utilizar la imagen para ilustrar su reflexión sobre el perspectivismo: sostiene que si vemos esa figura "como un conejo" o "como un pato" es porque somos capaces de transitar entre diferentes aspectos de lo que vemos, y variando nuestras percepciones de la imagen sin que ésta varíe o se mueva.

Wittgenstein explica que esto se debe porque lo que 'vemos' no tiene sólo una naturaleza visual, también mental (bueno, su explicación es algo más compleja, pero quedémonos con esta simplificación).

Pero, ¿por qué hablar ahora de esta imagen? Por un pequeño experimento realizado por Max Woolf, 'data scientist' de BuzzFeed, quien tuvo la idea de utilizar Google Cloud Vision para analizar la histórica imagen del pato y el conejo.

Google Cloud Vision es una API online utilizada para realizar tareas de extracción de "información valiosa a partir de imágenes", ya sea recurriendo a modelos pre-entrenados o permitiendo entrenar "modelos de visión personalizados de forma sencilla con AutoML Vision".

Pero... ¿cuál fue el resultado del experimento? El propio Woolf lo ha subido a Twitter. Mira:

Is it a Duck or a Rabbit? For Google Cloud Vision, it depends how the image is rotated. pic.twitter.com/a30VzjEXVv