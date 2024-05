Vertikal Nydalen: los secretos del edificio noruego que se mantiene a temperatura ideal sin utilizar energía de la red

En Oslo, Noruega, se acaba de inaugurar un llamativo edificio de 18 plantas diseñado para mantenerse climatizado todo el año sin energía de la red. Se trata de una obra que ha sido ideada bajo lo que sus creadores llaman “solución triple cero”. Estamos hablando de la combinación de pozos geotérmicos, paneles fotovoltaicos y un sistema de baja energía tanto para calefacción como para la refrigeración.

Vertikal Nydalen se compone de dos volúmenes de uso mixto conectados. En la primera planta habrá un restaurante, mientras que los cinco plantes siguientes tendrán oficinas. Pero en este edificio también vivirán muchas personas. La parte superior está exclusivamente dedicada a 40 apartamentos residenciales con diseño único, con tamaños que varía entre los 44 y los 143 metros cuadrados.

Vertikal Nydalen, un edificio peculiar en Oslo

Uno de los aspectos más notables del edifico es la forma en la que se mantiene climatizado. Snøhetta, el estudio de arquitectura encargado del proyecto, cuenta que el edificio se beneficia de los pozos geotérmicos sobre los que está construido. El agua circula por unas tuberías situadas detrás de las paredes de arcilla y losas de hormigón cuando es necesario para mantener la temperatura.

Además de sus propiedades térmicas, los diseñadores escogieron este material por su capacidad para ayudar a controlar la humedad. El diseño del edificio, con ángulos pronunciados, silueta estrecha y forma cónica, promete mejorar la circulación del aire favoreciendo cambios de presión y, por lo tanto, la comodidad del ambiente. Además, ayudan a esta misión decenas de paneles solares instalados en el techo.

Snøhetta señala que el concepto de “solución triple cero” ha permitido ahorrar mucho espacio interior. Esto se debe a que los sistemas de ventilación tradicionales suelen requerir un techo rebajado de hasta un metro. En Vertikal Nydalen esto no ha sido necesario, sencillamente porque no hay conductos o ventiladores. El edificio también tiene 43 balcones que no pasan desapercibidos.

Mientras que la fachada del edificio se caracteriza por un revestimiento de madera de pino tratado térmicamente, los balcones tienen un acabado de acero. Con el paso del tiempo, a medida que envejezca, el exterior del edificio irá cambiando de color marrón a gris. También hay una azotea con plantas que se riegan con el agua de lluvia almacenada en recipientes específicamente ideados para tal fin.

Vertikal Nydalen no destaca por su altura como el Burj Khalifa. Tampoco está forrado de espejos como el Maraya. Y no pretende tener un enorme reloj como el Aeternitas Tower. Sin embargo, destaca por su diseño innovador que busca reducir el consumo energético. Además, según sus creadores, el edificio registra un 50% menos de emisiones de CO2 en materiales, transporte y energía que un proyecto equivalente.

Imágenes | Snøhetta

En Xataka | Si construir un edificio de 170 km de largo parecía distópico, NEOM sube la apuesta: un enorme parque acuático en el desierto