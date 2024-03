El edificio impreso en 3D más grande de Europa es un centro de datos y está en Alemania: así es The Wave House

Es alucinante ver la evolución de las técnicas de construcción. Vivimos en un mundo donde hay ciudades enteras que se levantan en tiempo récord gracias a las bondades de la impresión 3D. Y todo parece indicar que esto es solo el comienzo. En la ciudad de Heidelberg, en Alemania, hay una nueva estructura que llama la atención de los residentes por su peculiar diseño y, sobre todo, porque su parte más importante se erigió en menos de una semana.

Se trata de The Wave House, el edificio impreso en 3D más grande de Europa. Como podemos ver en las imágenes, la obra destaca por sus paredes onduladas inspiradas en las olas del mar (y por las que recibe su nombre). COBOD International explica que tal característica no podría haberse realizado utilizando sistemas de edificación convencionales. En cambio, se ha utilizado una impresora que ellos fabrican, BOD2, que es más idónea para este tipo de proyectos.

Construyendo un edificio en tiempo récord

El edificio, de casi 600 metros cuadrados, tiene 54 metros de largo, 11 metros de ancho y 9 metros de alto. Sorprendentemente, sus paredes se levantaron en tan solo 140 horas, con una tasa de eficiencia de impresión de 4 metros cuadrados por hora. KRAUSGRUPPE, otra de las firmas involucradas en el proyecto, señala que la iniciativa se llevó a cabo utilizando hormigón impreso en 3D, “que es 100% reciclable como material de construcción mineral”.

The Wave House en proceso de construcción

Si en algún momento se decide “desmontar” el edificio, las técnicas empleadas facilitarán la separación de los materiales en arena, grava y ladrillo de cemento para favorecer la “economía circular”. Entre las ventajas de este tipo de construcción, la mencionada firma destaca los reducidos costes de construcción. Si bien no brindan cifras (no sabemos cuánto ha costado), dicen que la impresión 3D han hecho que el proyecto sea económicamente viable.

The Wave House

La esencia de The Wave House también responde a la necesidad de instalar centros de datos en áreas urbanas para mayor cercanía a los usuarios. Estas instalaciones informáticas, por lo general, suelen carecer de elementos de diseño acorde a las ciudades. Este edificio impreso en 3D tiene como objetivo albergar parte de la infraestructura del proveedor en la nube local IT Heidelberg, que tendrá alrededor de 100 racks, en un edificio visualmente agradable.

The Wave House se presenta como otro ejemplo de la evolución de la impresión 3D. Las impresoras 3D ya son capaces de imprimir paredes y levantar grandes estructuras en cuestión de días. Además, brinda nuevas posibilidades a nivel de diseño. Sin embargo, como esta alternativa está dando sus primeros pasos, su acceso todavía no está generalizado, por lo que imprimir grandes estructuras en 3D todavía no está al alcance de todos.

Imágenes | COBOD International | KRAUSGRUPPE | SSV Architekten

