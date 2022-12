Qué fue de Kim Dotcom, el incalificable fundador de Megaupload que marcó un antes y un después en las descargas

La mansión de Coatesville, una suerte de fortaleza medieval repleta de lujos levantada a comienzos de este mismo siglo con toda la opulencia del mejor de los resorts al noroeste de Auckland, en Nueve Zelanda, se convirtió el 20 de enero de 2012 en lo más parecido a un escenario de 'SWAT'. Solo que con policías y rifles de asalto de verdad. 76 oficiales de las fuerzas especiales y dos helicópteros se deslizaron al amanecer en un palacete que hasta entonces se había hecho célebre, más allá de su suntuosidad, por las fiestas en la piscina que de vez en cuando organizaba su inquilino.

A él era precisamente a quien buscaban. A él y tres de sus socios.

El objetivo: detenerlos y extraditarlos por cargos de extorsión, blanqueo de capitales e infracción de derechos de autor. Ese mismo mes un tribunal de Estados Unidos había presentado acusaciones por la actividad que los tres empresarios habían estado desarrollando a través de Internet, lo que puso en marcha a su vez la maquinaria legal para lograr una extradición que, casi once años después, sigue enredada en una intrincada crónica judicial marcada por las apelaciones.

Si te movías por el Internet de la primera década de los 2000 es posible que el nombre del inquilino de Coastesville te suene tanto como su cara: Kim Dotcom, el fundador de Megaupload, el portal que marcó un antes y un después las descargas en la Red... y, muy a su pesar, los derechos de autor.

Alto, fornido, ataviado día y noche con gorra, chaqueta, camiseta y pantalones de riguroso negro, su estampa, histriónica, protagonizaba allá por los primeros años de la década pasada artículos tanto en la prensa especializada como la generalista. Podía vérsele regodeándose en la opulencia a bordo de jets, posando con su colección de coches de lujo y playas paradisiacas o dándose un baño de multitudes —literal— en las fiestas que organizaba en la piscina de Coatesville.

Hubo un tiempo en el que saltaba de las crónicas económicas y tecnológicas a las de socialité. Desde hace años en las que más se le ve son sin embargo las del género judicial, con algún cameo en la política y sobre todo en Twitter, donde ejerce como un usuario activo que se autoproclama “luchador por la libertad en Internet” y presume de sumar 1,2 millones de seguidores.

¿Quién es Kim Dotcom?

¿Y a qué se dedica hoy, una década después de la caída de Megaupload?

Sus orígenes están en Kiel, Alemania, lejos de las Antípodas en las que acabó echando raíces y amasando fortuna. Allí, en las costas del Mar Báltico, nació en 1974 con el nombre de Kim Schmitz. Su madre era finlandesa. Su padre, Alemán. Él no tardó de encontrar en la tecnología una tierra para labrarse el futuro. Con apenas 24 años, en 1998, afrontó su primer encontronazo con la ley por una acusación de venta de tarjetas de teléfono robadas y se había hecho ya con cierta reputación entre los hackers de su generación. Con el tiempo se trasladaría a Hong Kong y Nueva Zelanda.

Su otra gran faceta, de la que sigue presumiendo en Twitter, es la de “emprendedor”. Aunque también en ese flanco se vio marcado desde joven por la polémica. Tras fracasar con Data Project, una compañía de seguridad que había fundado en 1994, protagonizó una controversia en Alemania al anunciar sus planes de reflotar LetsBuylt, un compromiso que hizo repuntar la firma y le permitió vender su participación por una generosa cantidad sin que las prometidas inversiones de Kim llegaran a concretarse. Aquello —recuerda la BBC— le costó ya un arresto en Bangkok.

La aventura empresarial que le daría millones y sobre todo fama sería sin embargo Megaupload, lanzada en 2005, tres años después de que RapidShare mostrase el potencial de la descarga directa de archivos entre usuarios. Su modelo de negocio era en apariencia inofensivo, similar a WeTransfer. Ofrecía servicios de suscripción para subir y descargar contenidos. Hace siete años podías optar por la versión gratuita —subir hasta 250 MB y esperar de 30 a 60 segundos para la descarga— o abonar entre 2,99 y 200 dólares por alguno de sus formatos de cuenta “premium”. La idea era que pudieras compartir facturas, fotografías, vídeos de viajes… sin sobrecargar tu correo o trastear con USB.

Hasta ahí todo perfecto. Nada reprobable, a priori. El problema es que, en la práctica, el provecho que muchos usuarios dieron a Megaupload era algo distinto: lo utilizaban para compartir películas y series, una práctica que se popularizó sin que a los dueños de Megaupload pareciera importarle gran cosa. El servicio llegó a especializarse por tipos e almacenamiento: Megavideo, Megapix, Megabox… Con un objetivo claro: reinar en la transferencia de archivos. ¿Lo consiguió? Mal no le fue.

I never lived there

I never traveled there

I had no company there



But all I worked for now belongs to the U.S.https://t.co/l3B0Cuj0tr