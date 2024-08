Kim Dotcom encara su mayor desafío en años: Nueva Zelanda da luz verde a su extradición a Estados Unidos

Megaupload ya no existe. La famosa página de descargas dejó de funcionar en 2012, año en el que el FBI y otras agencias estadounidenses intervinieron su nombre de dominio en medio de una oleada de denuncias de infracción de derechos de autor. Kim Dotcom, el fundador del difunto servicio, todavía está envuelto en serios problemas legales.

El empresario, nacido en Alemania y residente en Nueva Zelanda, ha estado tratando de evitar su entrega a Estados Unidos durante 12 años. Ahora, el ministro de Justicia de este último país, Paul Goldsmith, ha firmado una orden de extradición. De esta forma, se allana el camino a un juicio en suelo estadounidense que puede dirimir su futuro cercano.

¿Irá a la cárcel Kim Dotcom?

Como señala Reuters, Goldsmith asegura que consideró toda la información del caso de manera cuidadosa antes de tomar su decisión. La justicia neozelandesa ha dado un “corto período de tiempo” para que Dotcom pueda considerar la orden que acaba de ser firmada. En este momento no está claro si el empresario será extraditado en breve.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una vez que el país requerido esté listo para entregar a la persona, sus autoridades se coordinarán con las autoridades del país requirente para transferir a la persona buscada bajo custodia. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Dotcom se enfrenta a una situación así.

Pulsa para ver el mensaje de Kim Dotcom en X

El Tribunal Superior de Nueva Zelanda aprobó por primera vez la extradición del fundador de Megaupload en 2017, y un tribunal de apelación reafirmó la decisión al año siguiente. En 2020, el Tribunal Supremo del país confirmó nuevamente la sentencia. Sin embargo, este tipo de medidas suelen estar sujetas a múltiples niveles de apelación.

Ahora bien, fiel a su estilo, Dotcom no ha tardado en desafiar las medidas con una serie de publicaciones en X. “I love New Zealand. I’m not leaving”, dijo poco después de que se diera a conocer la noticia. Dotcom, recordemos, se enfrenta a cargos por infracción de derechos de autor, pero también de lavado de dinero y crimen organizado.

Megaupload supo ser una de las páginas web más visitadas de la web. Los usuarios compartían todo tipo de archivos, lo que incluía películas, canciones y software protegidos por derechos de autor. Para los demandantes, Megaupload alentó las infracciones de copyright y generó pérdidas por más de 500 millones de dólares al sector del entretenimiento.

Imágenes | Robert O'Neill (CC BY-SA 4.0) | Captura de pantalla

En Xataka | La Ley de IA europea entra en vigor: así se va a aplicar la primera regulación de inteligencia artificial del mundo