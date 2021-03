El Premio Turing, considerado como el "Nobel de la informática", es para los creadores de la base sobre la que se sustentan los compiladores

Alfred Aho y Jeffrey Ullman han sido los galardonados con el Premio Turing 2020, considerado como el "Nobel de la informática". Los dos investigadores, pioneros en el desarrollo de la tecnología de compiladores y los lenguajes de programación, han recibido este prestigioso premio entregado por la 'Association for Computing Machinery (ACM)' y dotado con un millón de dólares.

La colaboración entre Ullman y Aho comenzó en 1967 durante su etapa en Bell Labs, histórico centro de investigación de AT&T. Los dos profesores ayudaron a describir la tecnología de compiladores y abrir la puerta a traducir programas de alto nivel en códigos máquina de bajo nivel.

Pioneros de los algoritmos modernos

Jeffrey Ullman es actualmente profesor emérito en la Universidad de Stanford y director de la empresa de e-learning Gradiance. Entre los logros que nombra la organización que ha entregado el prestigioso Premio Turing está la elaboración de dos libros de texto 'The Design and Analysis of Computer Algorithms' de 1974 y 'Principles of Compiler Design', este último muy conocido por su mítica ilustración de portada donde aparece un caballero luchando contra un dragón.

Ilustre portada del ' Principles of Compiler Design' , libro escrito por los dos ganadores del Premio Turing 2020.

Durante décadas, Ullman y Aho fueron los mayores expertos del mundo en compilación. Ese proceso donde por ejemplo se traducen lenguajes como C++ en una lenguaje de nivel inferior que las máquinas pueden comprender y ejecutar.

"Aho y Ullman establecieron ideas fundamentales sobre algoritmos, lenguajes formales, compiladores y bases de datos, que fueron fundamentales en el desarrollo del panorama actual de programación y software", explica Jeff Dean, VP de Google AI.

“Jeffrey Ullman, junto con su colaborador Alfred Aho, ha hecho contribuciones pioneras a nuestra comprensión de los algoritmos fundamentales y el diseño e implementación de lenguajes de programación", asegura Marc Tessier-Lavigne, presidente de la Universidad de Stanford donde Ullman es profesor.

Algunos de los estudiantes de Aho y Ullman han tenido importantes cargos en compañías de tecnología. Entre ellos podemos encontrar por ejemplo a Sergey Brin, cofundador de Google, quien fue uno de los estudiantes de doctorado de Ullman.

Más información | Association of Computer Machinery