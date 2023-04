La vista previa de mi móvil de 1.400€ es terrible. Así es la tradición en Android

2023 es el año de los sensores de una pulgada, las cámaras de infinidad de megapíxeles y... las vistas previas terribles. ¿A qué me refiero con vista previa? A lo que vemos en la pantalla cuando abrimos la cámara y no hemos hecho aún la foto. Los teléfonos procesan a posteriori la imagen, por lo que no vemos el resultado final hasta que no nos vamos a la galería.

No obstante, hay una batalla completamente perdida en el caso de los fabricantes Android: el procesado del HDR en la vista previa. Es algo bastante difícil de justificar y un melón que me gustaría abrir hoy. Tenemos móviles capaces de competir con ordenadores y cámaras profesionales que, por desidia de los fabricantes, siguen mostrando cielos blancos y quemados en algo tan importante como la vista previa.

Sí, es posible procesar el HDR en la vista previa

Apple lleva procesando el HDR en la vista previa desde hace generaciones. Es algo especialmente relevante en cámaras de teléfonos ya que, de lo contrario, tenemos que confiar en que el teléfono corregirá los quemados. Si en la vista previa todo aparece controlado, tendremos la certeza de así será la fotografía final en la galería.

Este es un reto que requiere de cierta potencia, un punto en el que Apple históricamente aventajaba a Android. Los Google Pixel empezaron a mostrar la vista previa con el procesado del HDR a partir del Pixel 4. Tenía un Snapdragon 855 capaz de procesar esta información pero... ¿qué pasaba con el pequeño Pixel 4a y su procesador de gama media? La historia, desde luego es más que interesante.

Google quería que su Pixel 4a mostrase la vista previa del HDR tal y como quedaría la fotografía final. Es una cuestión de filosofía, de preocuparse por la experiencia de disparo. Pese a sus intenciones, el Snapdragon 730 era un procesador algo justo para lograr este fin: el "Live HDR+".

Diseñaron un algoritmo especialmente pensado para la GPU, con la mayor eficacia posible en memoria. El teléfono calculaba, en tiempo real y basándose en pequeños grupos de píxeles, la cantidad de luminosidad a corregir. Básicamente, el teléfono calculaba mediante varios inputs (fotografías con distinta exposición) los outputs a aplicar, sin necesidad de procesar al completo la fotografía. De estos cálculos se encargaba una red neuronal que predice, a partir de la imagen, las curvas de HDR que deben aplicar.

Controles de HDR duales en el Pixel. Podemos exponer como queramos sin quemar el cielo.

Google fue incluso más allá, y es que los Google Pixel permiten ajustar las luces altas y bajas luces por separado, algo que ni un solo teléfono ha logrado hasta la fecha (y ya ha llovido desde el Pixel 4). En palabras sencillas: podemos subir las sombras de la foto sin que se queme el cielo, y bajarlas sin que se apague. Las posibilidades son enormes.

Actualmente, Google es la única compañía en Android que procesa el HDR en tiempo real desde la vista previa. Es por ello, que la experiencia de disparo en los Pixel es espectacular (aunque haya bastante procesado en la galería), sin cielos quemados. Al trabajar con inputs de baja resolución, esta vista previa a veces tiene algo de grano y poco detalle, aunque el HDR se trabaja de forma sobresaliente. Apple es la que mejor trabaja este punto, con una vista previa también imperfecta, pero de alta resolución y con HDR en Vivo.

Los procesadores actuales son cada vez más capaces

Con el Snapdragon 8 Gen 2 tuve un soplo de esperanza: su característica estrella era el procesado de imagen en tiempo real. Para que te hagas una idea, este procesador es capaz de procesar en tiempo real las altas luces e incluso las caras (para ajustar nitidez y tono) en una grabación de vídeo en 4K. La capacidad de procesamiento es, sencillamente, salvaje.

Ya he probado teléfonos con este procesador y... la vista previa sigue siendo mala. Hasta que no abro la galería no tengo la fotografía que debería previsualizarse. Es un detalle geek, irrelevante para usuarios medios, pero que pone de manifiesto esos puntos completamente olvidados por parte de los fabricantes. A veces, quejarse sirve. Por intentarlo, que no quede.

