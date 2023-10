GITEX Europe es oficial: la mayor feria de tecnología del mundo da el salto de Dubái al Viejo Continente

Primero fueron los Emiratos Árabes Unidos (EAU), luego fue África y ahora le llega el turno a Europa. Y es que GITEX (Gulf Information and Technology Exhibition), la mayor feria de tecnología del mundo, acaba de anunciar GITEX Europa, la primera edición de este macroevento sobre tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollado en nuestras fronteras.

Qué es GITEX. Es la mayor convención de tecnología del mundo en lo que a dimensiones y asistentes se refiere. GITEX Global se extiende a lo largo de 230.000 metros cuadrados en el Dubai World Trade Center (DWTC) y el Dubai Harbour (el puerto). En el DWTC tiene lugar GITEX, el evento principal, mientras que en el puerto tiene lugar Expand North Star, un evento pensando por y para startups, fintech, criptodivisas y emprendimiento. Antes se hacía todo en el mismo sitio, pero como la feria no ha dejado de crecer, finalmente tuvieron que separarla en dos zonas.

Startups en Expand North Star | Imagen: Xataka.

¿Tan grande es? Sí, tanto que cuesta hacerse a la idea. Ya no solo en dimensiones (doblando al MWC de Barcelona y casi al CES de Las Vegas), sino en asistentes, expositores y conferencias. Solo este año han asistido a GITEX Global unas 6.000 empresas de 170 países del mundo y 1.400 conferenciantes. No sabemos cuánto asistentes ha habido en esta edición, la 43ª como apuntábamos antes, pero sí sabemos que el año pasado asistieron 170.000 personas. Por ponerlo en contexto, al MWC 2023 asistieron 88.500 personas.

Una feria de tecnología. Y negocios. GITEX no es un evento de tecnología como a los que podemos estar acostumbrados, véase el MWC, el CES o IFA. En estos eventos suele haber lanzamientos de productos y suelen estar más enfocados a consumo. GITEX, sin embargo, es un evento más B2B (Business to Business) enfocado a la captación de fondos, el descubrimiento de partners y, en pocas palabras, a potenciar la economía digital y las grandes tendencias del mundo de la tecnología. De hecho, la edición de este año ha pivotado alrededor de la inteligencia artificial, como no podría ser de otra manera, aunque también hay halls enteros dedicados a la ciberseguridad, el desarrollo, movilidad y sostenibilidad.

Desarrolladores en GITEX 2023 | Imagen: Xataka.

Qué hay en esta convención. Como toda feria de cualquier temática, los expositores (como Huawei, Karpersky, Fortinet, Microsoft o Google) tienen sus stands donde muestran sus tecnologías, productos y servicios. Por otro lado, hay conferencias, discursos de emprendedores, encuentros con startups, paneles y debates. Es, básicamente, un punto de encuentro entre empresas, inversores y startups. No obstante, también hay anuncios interesantes, como el primer monoplaza autónomo para carreras de coches autónomos.

Horizonte 2025. El anuncio se ha hecho en el marco de la 43ª edición de GITEX Global que está teniendo lugar estos días en Dubái y que estamos cubriendo en persona desde Xataka. Esta primera edición de GITEX Europa tendrá lugar en Berlín en el año 2025, concretamente entre el 21 y el 23 de mayo. “No hay un evento como este en Europa, pero pronto lo habrá“, ha asegurado Mario Tobias, CEO de Messe Berlin, uno de los organizadores del evento. Visto lo visto en GITEX Global, mejor no perderle la pista.

