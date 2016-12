Donkey Kong nunca estuvo más ebrio: así son los bares arcade que triunfan en todo el mundo

Cerveza y videojuegos: dos grandes pasiones que mueven millones y millones de [introduzca la moneda aquí] en todo el mundo. La primera es todo un arte y una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad. Si venimos bebiéndola desde hace varios miles de años, parece una apuesta más que segura sobre la que sustentar un negocio. De hecho, sólo en España supone unos 15.000 millones de euros y un 1,5% del PIB.

Por otro lado tenemos a los videojuegos. Más recientes en nuestra cronología como especie, pero una de las industrias de entretenimiento que más dinero y masas arrastran a día de hoy. Se estima que solo en 2016 el valor de toda la industria del videojuego ascendería a unos 100.000 millones de dólares. Para contextualizar, los ingresos por venta de smartphones en todo el mundo en 2016 se sitúan en torno a los 420.000 millones de dólares. Y aunque hay muchos factores, todo el mundo suele considerar un smartphone como algo necesario (lo que se traduce en un negocio global y casi universal). No sucede así con los videojuegos, un producto de entretenimiento y que, sin embargo, supondría ya una cuarta parte de la industria smartphone.

Si la cerveza es un negocio seguro y milenario y los videojuegos no se quedan atrás en cifras, ¿por qué no unir ambos productos en un solo concepto? Bienvenidos al universo de los bares arcade.

¿Qué es un bar arcade?

Barcade en Chelsea (Nueva York)

En primer lugar, hay que diferenciar entre Barcade y bar arcade. Lo primero es una marca registrada que sólo puedes utilizar con ánimo de lucro previo pago y lo segundo es un concepto que surge del propio Barcade, pero sin poder llamarse Barcade. Divertido, ¿verdad? Esto lo aclaramos porque siempre que nos refiramos a Barcade hablamos de un negocio muy concreto que fundaron unos amigos estadounidenses y que, por ahora, está presente en seis ciudades diferentes de Estados Unidos (Nueva York, Philadelphia, New Haven, etc.). Los bares arcade son negocios que, generalmente, se basan en el concepto de Barcade.

Vale, ¿y qué es Barcade? Básicamente, es un bar especializado en cerveza artesanal en el que también se sirve comida (hamburguesas, nachos, alitas de pollo, etc.) y lleno de máquinas recreativas con juegos arcade. El primer Barcade abrió en 2004 en Brooklyn (Nueva York) y, tras unos años cosechando éxitos, los dueños decidieron expandir por más ciudades de Estados Unidos. Como decíamos unas líneas más arriba, ahora tienen seis locales y abrirán dos más en 2017.

Paul Kermizian, CEO y co-fundador de Barcade, nos explica cómo surgió eso de mezclar cerveza con juegos retro:

Mis socios y yo trabajábamos como creativos en distintas empresas de Nueva York y queríamos abrir un bar como una fuente de ingresos estable. Yo ya llevaba un tiempo coleccionando máquinas arcade y tenía cuatro en mi apartamento. Triunfaban mucho cuando hacía fiestas en casa. En algún punto, simplemente decidimos que podría ser divertido llenar el bar que queríamos abrir con videojuegos. Todos crecimos en la era clásica de los juegos arcade y los echábamos de menos. Sentimos que un arcade podría ser incluso más divertido en un contexto de bar y nunca habíamos visto algo así antes.

La motivación de Arkeid, un bar arcade de Ciudad de México, es justamente importar el éxito de la fórmula cerveza + videojuegos. Nos lo cuenta Alfredo Olvera, socio fundador de Arkeid:

La idea surgió viendo cómo había tantos lugares similares en Estados Unidos, y en México ninguno. Creímos que teníamos el talento necesario para crear uno, pues uno de nuestros socios es Adrián Carbajal, uno de los creadores de las revistas de videojuegos (Club Nintendo) en México. Yo trabajaba en una agencia que llevaba el Marketing Digital para Xbox y nuestro tercer socio, Alan, tiene experiencia en el negocio de los bares. Éste es un lugar al que nosotros nos habría gustado visitar, y vimos una oportunidad de “si nadie lo ha hecho, por qué no hacerlo nosotros”.

Si no conocías hasta ahora el concepto de bar arcade, será mejor que busques si ya hay alguno en tu país o en tu zona porque lo más probable es que sea así. Al entrar en uno de ellos solo tienes que cambiar dinero por fichas para las máquinas y el resto ya es cosa tuya (porque si decides beber y conducir en el mítico 'Daytona USA' es tu responsabilidad, claro).

¿Son bares llenos de treintañeros nostálgicos?

Uno podría pensar que un bar con maquinitas igual no es demasiado atractivo para según qué generación de millennials, pero, según Paul, en Barcade hay de todo:

Nuestros clientes son en verdad una mezcla de gente de todas culturas y estilos, y comparten un interés común: los videojuegos, la cerveza artesanal o ambos. Nuestro cliente medio tiene unos 30 años. Cuando abrimos por primera vez en 2004, la gente que venía era porque creció jugando a las máquinas arcade clásicas. Ahora, esos treintañeros llevan jugando a videojuegos desde 1990, o nunca han jugado a los clásicos y experimentan el arcade por primera vez.

El cliente medio tiene 30 años, pero también hay más jóvenes que sienten curiosidad por el fenómeno arcade original

Yo mismo estuve hace poco en el Barcade de Chelsea en Nueva York y, efectivamente, la media de edad estaba en los 30 años, pero había mucho adolescente que ni de lejos vivió en primera persona el apogeo del arcade.

Algo similar sucede en el Arkeid del DF:

Nuestro cliente regular tiene 25-35 años y les tocó vivir la época de las maquinitas. Las recuerdan como el espacio donde competían, donde conocían nuevos juegos (o jugaban sus favoritos), su espacio personal donde los adultos no estaban admitidos. Donde se ponía su música. Donde conocían a personas con sus mismos gustos. Donde eran los reyes del lugar. Por otro lado, tenemos gente joven que nos visita, pero vienen más por la curiosidad y ver “de qué se trataba eso de las maquinitas de las que me platica mi hermano mayor o mi padre”. Y, como es una experiencia nueva para ellos, también lo disfrutan.

Arkeid, en Ciudad de México

Los grandes éxitos y el mantenimiento de las máquinas

¿Eres más de Pac Man o de Street Fighter? En los bares arcade también hay favoritos y máquinas más concurridas que otras. En el caso de Barcade Paul nos confesaba que títulos multijugador como 'Teenage Mutant Ninja Turtles', 'X-Men', 'Daytona USA' o 'NBA Jam' están siempre entre los más jugados. Si hablamos de clásicos, 'Frogger', 'Donkey Kong' y 'Ms. Pac Man' son los más solicitados.

En el caso de Arkeid siguen un sistema diferente, y es que, en vez de montar las máquinas recreativas originales, se las hicieron a medida con emuladores y consolas instaladas dentro de cada mueble:

Todos nuestros muebles fueron hechos en casa y todas son nuestros. Esta decisión se hizo por varios motivos: para nosotros era importantísimo que todos los juegos estuvieran en “modo libre”, sin costo. Si teníamos que tomar en cuenta los costos de reparación de los muebles originales de hace 20 o 30 años (y pensando en que tarde o temprano alguien iba a tirar una cerveza sobre ellos), esto hubiera sido imposible. Además, queríamos tener la mayor cantidad de juegos posible, aun teniendo menos de 20 muebles; con nuestras máquinas podemos programar los juegos que la gente nos pida, los más populares. Y podemos cambiarlos cuando necesitemos.

Sin duda, es un sistema más versátil aunque hay quien podrá argumentar que no mantiene la esencia retro de Barcade. De todos modos, en Barcade también están empezando a probar con juegos más nuevos:

Hemos empezado a introducir juegos de finales de los años 90 y también otros más recientes, pero hay algunos que evocan a los juegos clásicos, como 'Pac-Man Battle Royale', que nos ha funcionado muy bien. También 'Star Wars Trilogy', que ha sustituido a muchas de nuestras máquinas recreativas clásicas Atari Star Wars, que son muy, muy difíciles de mantener en un ambiente de arcade público.

En el caso de Arkeid, los juegos más modernos que triunfan son 'Mortal Kombat XL', 'Killer Instinct' (Xbox One), y 'The King of Fighters XIV'.

Un detalle importante es que se organizan torneos y competiciones y los ganadores reciben premios, como consumiciones gratis, regalos o aparecer en la "tabla del honor" que preside cada bar.

Ambiente en Barcade en Chelsea (Nueva York)

"Mantener una máquina arcade original semi-funcional es mucho trabajo; mantenerla en buen estado, un trabajo titánico"

Mantener unas máquinas con varias décadas a sus espaldas no debe ser tarea fácil, y menos en un entorno en el que la gente come y bebe y va a pasárselo bien, es decir, que no es un museo en el que la preservación sea fundamental. En el caso de Barcade, aparte de haberlas comprado previamente (no son alquiladas, tienen unas 500 en propiedad y, de ellas, unas 270 repartidas en los seis locales que están en marcha) tienen a un equipo de mantenimiento propio que vela para que las partes originales, incluyendo las pantallas, estén en el mejor estado posible. De hecho, el principal problema al que se han enfrentado en Barcade es la expansión del negocio: "que hayamos abierto en ciudades tan lejanas entre sí ha complicado las cosas, especialmente porque el de los responsables de mantenimiento de este tipo de máquinas es un mercado muy local y, sí, es relativamente fácil operar en Nueva York, pero no tanto en otros lugares; simplemente el hecho de mantenerlas semi-funcionales conlleva mucho trabajo. Mantenerlas en buen estado con sus partes originales y trabajar con pantallas originales es un trabajo titánico".

La evolución: bares eSports

Pixel Bar, Madrid.

No sabemos si acabarán teniendo tanto éxito como los bares arcade, pero ya existe una variante enfocada en un público más juvenil: los bares eSports. Básicamente es aplicar la fórmula Barcade sustituyendo los juegos retro por 'League of Legends', 'Dota 2', 'Counter Strike' o 'Hearthstone'.

Hablamos con Harold, co-fundador del Pixel Bar, una de estas variantes localizas en Madrid. No nos llevamos ninguna sorpresa cuando nos dice que sus clientes mayoritarios tienen entre 18 y 25 años:

Son personas que buscan un lugar donde encontrar otros gamers y hablar con ellos de algo que les gusta. Siempre hacemos la comparación con el fútbol. Puedes hablar de fútbol con todo el mundo en la calle o en un bar. Los videojuegos todavía tienen un componente como vergonzoso. Si alguien te pregunta "¿Qué te gusta?" y tú contestas "Los videojuegos" es como si miraran con cara de "¡Ah, vale eres un geek! Te quedas solo en tu cuarto y tienes un montón de amigos virtuales pero ninguno real". Cuando los clientes vienen aquí se sienten como en su casa y pueden hablar de todo lo que quieran sin tener miedo de lo que la gente diga o piense.

¿Y hay favoritos? Por supuesto: en el Pixel Bar la palma se la lleva 'League of Legends':

El 70% de los clientes juegan a este juego que es gratis y accesible (hay mucho trabajo para ser profesional). Los juegos de Blizzard como el 'Overwatch' o 'Hearthstone' son también muy famosos y mueven mucha gente diferente, de toda edad. Que no sean sólo de ordenador, tenemos un juego como el 'SmashBros' que tiene una comunidad importante. Otros como 'CSGO', 'Dota2', 'Heroes of the Storm' o 'Rocket League' también mueven mucha gente.

Próximamente abrirá, también en Madrid, GG WP Bar, que mezclará eSports con bar y restaurante.

¿Funcionará la combinación LoL y cerveza tan bien como con el arcade? Lo que está claro es que hay un elemento ganador e indispensable en la ecuación. Y lleva siéndolo varios milenios.