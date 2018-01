Tras años de retraso el Falcon Heavy de SpaceX enciende por primera vez sus motores

La espera ha llegado a su fin, y tras años de retrasos SpaceX ha encendido por primera vez los tres motores del cohete Falcon Heavy de forma simultánea. No ha sido para hacerlo despegar, ese será el próximo paso, sino más bien para comprobar que pueden encender los motores sin que todo vuele por los aires.

La empresa espacial de Elon Musk anunció este cohete en 2011, pero su puesta en escena ha estado retrasándose mientras sus ingenieros buscaban la manera de mantener juntos los tres impulsores Falcon9 y sus 27 motores Merlin, haciendo que todos fuesen en una misma trayectoria correcta cuando se encendieran. El resultado de estos años de trabajo lo podéis ver en el siguiente vídeo.

Como veis, se ha tratado de una prueba estática en la que los motores se han mantenido encendidos durante doce segundos en la plataforma de lanzamiento. Puede que a algunos la prueba le sepa a poco, pero estamos hablando del que se convertirá en el cohete operacional más poderoso del mundo una vez lo hagan despegar.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir

Una vez superado este trámite y comprobado que nada ha volado por los aires, el próximo paso será el de hacer despegar por primera vez el Falcon Heavy. Para esto todavía no hay una fecha oficial, pero Elon Musk ya ha dejado caer en su cuenta de Twitter que podrían hacerlo en aproximadamente una semana. Habrá que ver si hay o no hay más retrasos, eso dependerá de los datos que hayan obtenido con la prueba.

My raw video of the #SpaceX Falcon Heavy static-fire at Kennedy Space Center. Come for the cloud plumes, stay for the sound.



A French space reporter just yelled "It's like the 4th of July!" pic.twitter.com/vJssukqgIz