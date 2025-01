Todas las bases del ADN y 14 de 20 aminoácidos: la NASA ha encontrado moléculas vinculadas a la vida en las muestras de Bennu

Atrás quedó el famoso tornillo atascado en el contenedor de muestras del asteroide Bennu. Los científicos de la NASA acaban de publicar los resultados de su análisis y son tan ilusionantes como prometía el asteroide de 4.500 millones de años.

OSIRIS-REx y el asteroide Bennu. Lanzada en 2016, OSIRIS-REx completó una de las misiones más ambiciosas de la NASA en los últimos años. La sonda alcanzó un asteroide cercano a la Tierra llamado Bennu en 2018. Pasó varios meses cartografiándolo y analizándolo de cerca y, finalmente, descendió para tocar su superficie.

OSIRIS-REx recolectó 121,6 gramos de muestras de Bennu en 2020. Luego emprendió su viaje de vuelta y, en septiembre de 2023, logró soltarlas con éxito en la Tierra. Es menos de lo esperado y, aun así, la mayor cantidad de muestras traídas de otro cuerpo celeste que no sea la Luna, y una verdadera cápsula del tiempo por la edad del asteroide: 4.500 millones de años, casi tantos como los que tiene el sistema solar.

Qué hay en las muestras de Bennu. Dos estudios publicados este martes en Nature y Nature Astronomy detallan los resultados de los análisis. Podemos decir que la espera ha valido la pena porque esos 121,6 gramos que OSIRIS-REx trajo del asteroide Bennu contienen moléculas esenciales para la vida, así como el rastro de un ambiente salado que pudo propiciar su formación:

Aminoácidos y nucleobases. 14 de los 20 aminoácidos que usan los seres vivos para fabricar proteínas, y las cinco nucleobases que conforman el ADN y el ARN, la codificación genética de la vida en la Tierra

Amoniaco y formaldehído. El amoniaco es esencial en reacciones químicas que generan moléculas complejas y el formaldehído puede dar lugar a aminoácidos al combinarse con el amoniaco

Sales y agua salada. Vestigios de minerales formados por la evaporación de agua con salmuera, un entorno que pudo ser el caldo idóneo para la química prebiótica en el cuerpo del que proviene Bennu

Lo que este hallazgo significa. El descubrimiento de todas esas moléculas refuerza la hipótesis de que los ingredientes básicos para la vida podrían haberse esparcido por todo el sistema solar a una edad temprana. Se sabe que los asteroides trajeron agua a la Tierra, y nada impide que entregaran también otros bloques esenciales para la vida o la vida microbiana en sí misma.

El material proveniente de Bennu contiene una combinación de sales (calcita, halita, trona y silvita) que solo se había visto de manera incompleta en algunos meteoritos. Es una pista de que el cuerpo del que proviene originalmente Bennu pudo contener agua con las condiciones necesarias para el desarrollo de compuestos orgánicos.

Lo que este hallazgo no significa. Que el "padre" del asteroide Bennu pudiera tener las condiciones necesarias para que surgieran formas de vida no significa que los científicos hayan descubierto vida en un cuerpo ajeno a la Tierra. Las muestras no contienen evidencias de organismos vivos ni confirman de ninguna manera la existencia de vida extraterrestre.

El material, que se formó en una región fría del sistema solar más allá de la órbita de Júpiter, no termina de resolver, pero arroja algo de luz sobre la gran pregunta: si hay escenarios propicios para la vida más allá de la Tierra. Y no, las muestras no tienen contaminación terrestre, como ocurrió con las muestras del asteroide Ryugu que trajeron los japoneses en la misión Hayabusa 2.

A por otros asteroides. Los laboratorios de la Tierra son por ahora los mejores que tenemos, así que nada de esto habría sido posible sin una compleja misión de recuperación de muestras. OSIRIS-REx es la tercera, tras las misiones japonesas Hayabusa. Pronto veremos despegar también Tianwen-2, la misión china que viajará al asteroide 2016 HO3 Kamoʻoalewa.

