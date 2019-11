SpaceX logra reutilizar un cohete cuatro veces con éxito por primera vez: un paso más en su intención de conseguir los diez usos

SpaceX, la agencia espacial de Elon Musk, está decidida a seguir con su ambicioso proyecto de Starlink, pero 30.000 (sí, 30.000 satélites) son muchos (puede que demasiados) y para ello realizan lanzamientos por lotes, habiendo completado ahora otro de 60 satélites.

Aunque lo llamativo es la otra meta que persigue esta empresa: la reutilización de cohetes. Y en este caso es la cuarta vez que han reutilizado un cohete por primera vez. En concreto, la primera etapa B1048, un cohete secundario que fue el segundo en su clase en haber sido reutilizado tres veces y ahora es el primero que se reutiliza cuatro.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the fourth launch and landing of this booster pic.twitter.com/qQvH7pwMDO