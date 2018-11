SpaceX actualiza su barco de rescate para astronautas: así se prepara el GO Searcher para un aterrizaje con imprevistos

No todo es exosfera y más allá en los lanzamientos espaciales. Parte de los vuelos espaciales se sitúa aún en la Tierra, ni más ni menos que los lanzamientos y aterrizajes, y para esto último SpaceX ha preparado su barco de rescate de astronautas para las situaciones más difíciles.

La compañía de Elon Musk ya cuenta con numerosos lanzamientos en su curriculum y de cara a los eventos de la carrera espacial para este año ya vimos que sigue siendo una de las compañías que trabaja con la NASA. La idea es realizar aterrizajes sobre plataformas en tierra firme de manera controlada, pero la situación puede complicarse y no se trataría de un rescate habitual teniendo en cuenta que serían pasajeros que acumulan días, semanas o meses en el espacio.

El GO Searcher preparado para ir al rescate (ahora sí)

Como no podía ser de otra manera, el barco de rescate de SpaceX tiene nombre. Se trata del GO Searcher y no es un navío nuevo, pero se ha actualizado para que pueda atender a los astronautas llegados del espacio en caso de emergencia y en pleno océano.

Explica la NASA en su blog que el GO Searcher se ha actualizado con una instalación de tratamiento médico y un helipuerto, de modo que si el descenso de la cápsula o vehículo espacial se produce fuera de la base los tripulantes puedan ser atendidos al momento, siendo trasladados a un hospital lo más rápido posible con el helicóptero. Así, en el barco irá un equipo médico preparado para atender a los astronautas inmediatamente.

El GO Searcher además se ha equipado con una grúa capaz de izar la cápsula sobre el agua para colocarla sobre el mismo barco. De este modo, el equipo médico atendería a los astronautas sobre el vehículo, tal y como han hecho en los simulacros que nos muestran.

Imagen de un simulacro de rescate en el GO Searcher, llevando al paciente al helicóptero.

Del espacio a casa pasando por el mar sin estar desatendidos ni un momento

Esto forma parte de la preparación de SpaceX de cara al lanzamiento de la cápsula Dragon, que llevará astronautas a la Estación Espacial Internacional. Parte de la responsabilidad en esa misión es también llevar a los astronautas sanos y salvos a la Tierra, y esto abarca también los posibles imprevistos en el aterrizaje como matizan en The Verge, planteado para que ocurra en Florida.

A Cabo Cañaveral es a donde se dirigiría este GO Searcher en caso de salir a buscar a los astronautas, todo eso contemplando que el aterrizaje se desviase dentro de un área concreta. De ahí los astronautas serían transportados a un aeropuerto para dirigirse hacia Houston directamente.

No es tampoco el único barco que conocemos de esta flota especial por espacial. Hace un tiempo nos presentaron a Mr. Steven, puesto a prueba con motivo del lanzamiento del satélite PAZ. Una embarcación equipada con cuatro brazos de metal que sostienen una red enfocada a recuperar el carenado de los cohetes (y no dejar que impacten sobre el mar y se destruyan, ahorrándose 6 millones de dólares por lanzamiento).

