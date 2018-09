Space X y su obsesión con la Luna: Elon Musk anuncia que ya tienen al primer pasajero para su vuelo turístico

Un nuevo día, una nueva oportunidad para poner SpaceX en candelero: Elon Musk, el polémico creador de SpaceX, ha anunciado hace unas horas que la compañía había firmado el acuerdo para llevar al primer turista espacial a bordo del BFR, su nave insignia (todavía en construcción).

El resto de la información será dada el lunes 17, según explicaba en Twitter, aunque sus seguidores no han tardado en especular sobre la identidad del misterioso pasajero. Con esta noticia, Musk parece seguir apuntando hacia la Luna a toda costa.

El Big Fucking Falcon Rocket, o BFR, es actualmente el proyecto más importante para SpaceX, tras el impresionante despegue del Falcon Heavy. En este cohete están puestas muchas de las esperanzas de futuro de la compañía. Entre ellas, los primero vuelos espaciales turísticos, de los cuales Musk lleva hablando años.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk