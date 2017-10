Elon Musk revela nuevos detalles sobre cómo será la colonia en Marte que planea para 2022

Con un nuevo y enorme cohete y realizando antes pruebas con viajes entre distintos puntos de la Tierra, Elon Musk quiere alcanzar Marte en 2022. Tal y como explicó a finales del mes pasado, el objetivo actual de SpaceX es crear una colonia en el planeta rojo. No todo el mundo lo cree, pero recientemente ha dado más detalles sobre cómo esperan conseguirlo y cómo será esa colonia

Durante el pasado fin de semana Elon Musk realizó un AMA en Reddit, para los que no estén al tanto, AMA es la abreviación de ask me anything, y generalmente personas de interés realizan uno para que los usuarios le pregunten cualquier cosa. De entre todas las preguntas que se le hizo Elon Musk, hay unos cuantos detalles interesantes que desvelan cómo será la colonia en Marte que planea para 2022.

Una colonia que no podrá instalarse en cualquier lugar de Marte

Parece ser que para SpaceX conseguir llegar a Marte es el menor de los problemas, el verdadero reto es instalar la colonia en el planeta rojo. Eso sí, no en cualquier lugar, pues la ubicación de la colonia vendrá determinada por una serie de factores.

Según cuenta Elon Musk, el sitio que escojan deberá estar a una altitud baja, para poder maximizar el frenado aerodinámico. Por otra parte, es importante estar cerca de un área con hielo para la producción de propulsión para los cohetes. También comentó que algún lugar cerca del ecuador del planeta será ideal para los paneles solares. Sea como sea, la compañía aún no ha dado con el lugar adecuado.

Autosuficiente, pero con la ayuda de otras compañías

Como ya sabíamos, la idea de SpaceX es fundar una colonia en Marte que sea autosuficiente. Para ello Elon Musk explicó que están diseñando el sistema ISRU (utilización de recursos in-situ) con el que recolectar materiales para los propulsores en Marte. Lo curioso aquí fue la pregunta de un usuario al respecto de si se llevará alguna de las máquinas que ha desarrollado aquí en la Tierra, como la excavadora usada por The Boring Company. El CEO de SpaceX contestó con un simple "¡Qué aburrido!", cada uno puede interpretarlo como quiera.

¿Cómo solucionarán problemas en los que actualmente SpaceX no esta involucrada, por ejemplo la producción de alimentos? Elon Musk no contestó directamente a eso pero dejó caer que necesitará la ayuda de otras compañías para llevar a cabo la misión.

El objetivo es llevarte allí y asegurar la infraestructura básica para la producción de propulsores y la supervivencia en el lugar. [La colonia/industria] necesitaría ser construida en Marte por muchas otras compañías y millones de personas.

¿Tendrá Marte un Internet propio?

Los problemas del primer mundo no tienen que ver siempre con la alimentación o el transporte, un usuario tuvo la duda sobre cómo se comunicará la gente con las personas de la Tierra y si había planes para hacer algún tipo de Internet en Marte o uno espacial. La respuesta de Elon fue muy a su estilo:

Si alguien quiere construir un canal de comunicación con un gran ancho de banda a Marte, por favor que lo haga.

Hay que tener en cuenta que la distancia entre la Tierra y Marte es de 22 minutos a la velocidad de la luz en su máxima distancia de separación y de 3 minutos en la mínima distancia. Reducir ese tiempo entre mensaje y mensaje es prácticamente imposible.

Más información | Reddit