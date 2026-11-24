La cifra correspondiente a la cantidad de planetas del Sistema Solar ha dado bastantes vueltas a lo largo de los años. Primero había ocho, pero una serie de irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno llevaron a la búsqueda de un planeta X, que terminó propiciando el descubrimiento de Plutón. Pero más tarde se descubrió que Plutón era demasiado pequeño para explicar esas anomalías, así que el planeta X, que ya sería el décimo del Sistema Solar, se puso de nuevo sobre la mesa. Esta idea se terminó desechando, pues los movimientos de Urano y Neptuno se señalaron como errores de medición.

Mientras tanto, la Unión Astronómica Internacional decidió quitarle el título de planeta al mismísimo Plutón, degradándolo a la clasificación de planeta enano. Buscábamos diez y de golpe teníamos ocho planetas. Sin embargo, con el tiempo volvió a hablarse de un nuevo planeta extra. Si el planeta X no podía existir, quizás el planeta 9 sí, aunque lo cierto es que nunca se llegaron a encontrar pistas suficientemente sólidas de su existencia. Ahora, un equipo internacional de científicos apunta a otro planeta extra, llamado PX2. Siguen sin tener pruebas, pero cuadra bastante mejor con los modelos de evolución del Sistema Solar.

Lo que no cuadra. Si hay tantos científicos empeñados en buscar un planeta extra es porque detectan algo que no cuadra. Muchos objetos ubicados más allá de Neptuno, como Sedna, tienen órbitas difíciles de explicar si solo tenemos en cuenta la influencia gravitatoria de los planetas que conocemos. Un objeto demasiado lejano y débil para haberlo detectado hasta ahora podría estar provocando ese comportamiento. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado identificar dicho objeto.

Por eso, científicos de varios países han desarrollado un modelo informático que reproduce la evolución del Sistema Solar desde sus inicios hasta ahora. Cambiando algunos parámetros, han llegado a la conclusión de que la idea de un planeta extra, bautizado como PX2, podría hacer que las piezas encajen mucho mejor.

El modelo. Estos científicos usaron simulaciones por ordenador que cubren 4.500 millones de años de evolución del Sistema Solar para ver si la gravedad de un planeta lejano podría explicar los patrones orbitales anómalos. Para ello, tuvieron en cuenta principalmente dos escenarios. Por un lado, uno en el que solo aparecen los cuatro planetas gigantes que conocemos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Por otro lado, un modelo en el que se encuentran esos mismos planetas, pero también otro planeta muy lejano, que aún no habríamos identificado. Al compilar ambos modelos en el sistema, con el primero no se obtuvieron órbitas extrañas en los objetos transneptunianos. Sin embargo, con el segundo se formaron una serie de objetos helados cuyas órbitas podrían corresponderse con la de Sedna y compañía.

Los propios autores reconocen que los datos que aparecen en el modelo no son idénticos a los reales, pero sí cuadran más que el uso único de los planetas que ya conocemos. Por eso se refuerza la hipótesis del planeta extra.

PX2. El planeta que haría encajar las piezas debe tener entre 1,5 y 2 masas terrestres y giraría alrededor del Sol en una órbita elíptica, con semieje mayor de unas 350 a 500 UA, que nunca bajaría de 200 UA del Sol.

En cuanto a su origen, no se sabe, pero los autores consideran que pudo formarse más cerca del Sol y ser expulsado a órbitas lejanas por los planetas gigantes. De hecho, con el planeta 9 pudo pasar algo parecido (si es que existe, claro).

Podría convivir con el planeta 9. Cabe destacar que el planeta PX2 podría convivir con el planeta 9. Esto es así porque cada una de estas hipótesis explica patrones orbitales distintos. Según los autores del estudio que se acaba de publicar, el resumen es que podría existir solo PX2, solo el planeta 9, ambos o ninguno. ¿Nos aclara eso algo? Definitivamente no mucho. Pero al menos sabemos que hay posibilidades de tener planetas aún sin descubrir en el Sistema Solar y que vale la pena seguir buscándolos. De momento, se espera que el observatorio Vera Rubin pueda arrojar luz sobre el tema. Hasta entonces, la incógnita sigue y, con ella, cada vez más hipótesis.

Imágenes | Patryk Sofia Lykawka/SpaceEngine

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