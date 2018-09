Rusia investigará la fuga de aire de la Estación Espacial Internacional ante la sospecha de un posible sabotaje

A finales de la semana pasada se encendieron las alarmas cuando se informó que había una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional (ISS), poniendo en riesgo a todos los astronautas y la operación de la estación. Tras una búsqueda exhaustiva, se encontró la fuga y se reparó momentáneamente con cinta adhesiva, estabilizando así la presión de aire dentro de la ISS.

Después de haber reparado definitivamente la fuga y descartar cualquier riesgo, lo siguiente es saber cómo surgió esta fuga ¿qué fue lo que la provocó? Las primeras teorías apuntaban a un micrometeorito o el golpe de algún desecho espacial, pero los rusos mencionan que se pudo tratar de sabotaje.

"Un humano fue quien hizo el agujero"

El agujero, de aproximadamente dos milímetros de diámetro, estaba ubicado en la sección superior de la cápsula Soyuz, dicha sección no regresa a la Tierra, por lo que no representa ningún riesgo para los astronautas. Los primeros análisis por parte de Roscomos, la agencia espacial rusa, apuntan a que el agujero fue hecho por manos humanos, y tal vez de forma deliberada.

Dmitry Rogozin, director general de Roscosmos, sospecha que la perforación se realizó con la intención de causar una fuga: "hubo varios intentos de perforación por una mano vacilante". Además, asegura que debido a la naturaleza del agujero, éste fue provocado por un taladro, la cuestión es ¿por qué y quién?

Los rusos están especialmente preocupados ya que este fallo se presentó en una sección fabricada por ellos, por lo que si se demuestra que se debió a un problema de fabricación, podrían enfrentar severas penalizaciones además de afectar su programa espacial y de transporte de astronautas.

Por lo anterior, Roscosmos ha iniciado un proceso de investigación que abarca desde un estudio a la sección dañada, hasta pruebas en la Tierra, ya que no descartan que algún contratista o empleado haya realizado esta perforación ya sea de forma accidental o deliberada.

El astronauta ruso Maxim Surayev fue directo al asegurar que la Soyuz estaba bien cuando se lanzó, y el agujero fue ocasionado por alguien que vive actualmente en la ISS. Surayev sospecha que se trata de una acción deliberada por parte de un astronauta que ya no quiere vivir ahí al no soportar la vida espacial: "Todos somos humanos, y cualquiera puede querer irse a casa, pero hacerlo de esta manera es algo muy penoso. Si un astronauta hizo esto, algo que no se puede descartar, sería realmente malo".

Será interesante conocer la conclusión de esta investigación, ya que hay muchas cosas en juego en caso de que se confirmen las sospechas de sabotaje por parte de los rusos. Por otro lado, la Soyuz tiene programado un lanzamiento para el próximo 11 de octubre, y aunque hasta este momento todo sigue de acuerdo a lo planeado, se cree que podría ser aplazado hasta tener los resultados finales de la investigación.