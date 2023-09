Rusia envió una nueva misión a la Luna y se estrelló en el intento. Ahora ha dejado un cráter gigantesco

Desde hace años, la humanidad está inmersa en una nueva carrera espacial en la que no sólo Estados Unidos y Rusia son los contendientes. Japón, Europa, Canadá, China y, ojo, India son los que están apostando más fuerte por la conquista del espacio alrededor de la Tierra. Rusia, tras 47 años sin lanzar una misión a la Luna, anunciaron a bombo y platillo que iban a llegar con la nueva misión Luna 25. El resultado no fue el que esperaban y nuestro satélite tiene un nuevo cráter.

Tropiezo espacial. La misión Luna-25 empezó a gestarse en los 90, pero diferentes situaciones económicas y, más recientemente, la retirada de fondos y apoyo por parte de Europa debido a la invasión de Ucrania, ha hecho que todo se retrasara... hasta hace unos días. Enviaron la sonda con éxito al Polo Sur de la Luna, pero en los momentos finales, perdió el control y se estrelló.

Y la Luna tiene una nueva cicatriz. No fue algo suave, ya que el vehículo impactó con violencia y a muchísima velocidad contra la superficie lunar. Roscosmos (la agencia espacial rusa) estimó una zona de impacto y la NASA corrió a ver el punto en el que los rusos habían 'arañado' el satélite.

LRO, el chivato de la NASA. ¿Cómo lo hicieron? Con el Lunar Reconnaissance Orbiter -LRO-, una sonda orbital norteamericana que lleva 14 años sobrevolando la Luna y que es una especie de avanzadilla de exploración de cara a las próximas misiones tanto en la Luna como en Marte. Nos ha dejado cosas tan chulas como una recreación 3D de la Luna.

Foto del antes...

Y foto del después. Se estima que ese es el punto de impacto de Luna-25.

Son los ojos de la NASA, por así decirlo, y como leemos en Digital Trends, ubicaron el cráter de Luna-25 a unos 400 kilómetros del punto de objetivo de la sonda. Se estima que el agujero tiene diez metros de diámetro y que es la marca que aparece en las fotografías, ya que en la medición anterior no aparecía.

Los rusos no pierden la confianza. Aunque sea un fracaso para Rusia, no se trataba de una misión sencilla. Para empezar, es complicado aterrizar en la Luna. Para continuar, querían hacer un aterrizaje suave y otras sondas (como la japonesa) ya se habían estrellado hace no tanto. Para finalizar, querían hacerlo en el Polo Sur y es algo aún más complicado. Sin embargo, el Roscosmos ha identificado lo que puede haber fallado y es información útil de cara a realizar correcciones.

India tiene perplejo al mundo. Sin embargo, mientras muchos estaban pendientes de Luna-25, India estaba poniendo su sello en la Luna. En 2020 aprobaron el presupuesto para empezar a ejecutar misiones en el satélite y, cuando Rusia seguía lamentando el fracaso de su misión, India se coronó aterrizando cerca del polo sur.

La Chandrayaan-3 ya está proporcionando datos, como la primera medición de temperatura del polo sur lunar y está claro que es un enorme paso para la nación, pero también para la humanidad al poder tener datos inaccesibles hasta ahora.

