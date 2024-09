Cómo ver el "cometa del siglo", desde Latinoamérica y desde España durante el mes de octubre

El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) ya es conocido por muchos como “el cometa del siglo”. Si nada lo impide el evento astronómico irá ganando visibilidad poco a poco, especialmente en el hemisferio norte donde hasta las últimas semanas siquiera era visible.

Cada vez más visible. El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) va poco a poco ganando visibilidad en el cielo nocturno y podría convertirse en el cometa más luminoso en cruzar nuestros cielos nocturnos en todo el siglo XXI. Según los cálculos orbitales, el cometa pasará por el punto de mayor acercamiento a la Tierra el 13 de octubre.

Ese día se acercará a una distancia de 70.724.459 kilómetros de nuestro planeta. Esto es equivalente al 47,27% de la distancia promedio de la distancia entre nuestro planeta y el Sol, o lo que es lo mismo, poco más de 0,47 unidades astonómicas.

Del hemisferio sur al norte. Durante los últimos meses, por la posición de nuestro planeta y por la lejanía del cometa, la visibilidad de este era limitada: tan solo era posible verlo si nos encontrábamos en el hemisferio sur y si contábamos con telescopios suficientemente potentes.

Poco a poco el cometa comienza a hacerse más visible, en parte por su acercamiento a nuestro planeta, en parte porque, al acercarse al Sol, su cola se hace cada vez más notoria. Durante estos días, unos prismáticos bastan para poder ver el cometa.

Dónde mirar. La respuesta concreta a esta cuestión depende del momento en el que vayamos a buscar este cometa. A grandes rasgos, podemos localizarlo mirando al este antes del amanecer ya que el cometa se aproxima

Si queremos ser más precisos, podemos utilizar como referentes las constelaciones frente a las cuales va avanzando el cometa. A día de hoy, C/2023 A3 se encuentra frente a la constelación de Leo, pero poco a poco irá acercándose a la de Virgo. Entre el 4 y el 5 de octubre realizará el paso de una constelación a otra.

El cometa permanecerá en Virgo durante su máximo acercamiento a la Tierra el día 13 y pasará a la constelación de Oficuo a comienzos de la segunda quincena de octubre.

¿El chasco del siglo? Si llega. El motivo de esta condicionalidad es que algunos astrónomos consideran posible que C/2023 A3 se desintegre en el camino. Saldremos de dudas en pocos días ya que el cometa se encuentra ya cerca de su perihelio, el punto de su órbita en el que más se acerca al Sol.

Es este el punto más sensible de su recorrido. Tsuchinshan-ATLAS es un cometa no periódico, es decir, su órbita se aleja tanto del Sol que no sabemos muy bien si regresará algún día, tampoco conocemos bien su historial de acercamientos. Como otros cometas, C/2023 A3 está formado en parte por hielo que tiende a derretirse o evaporarse cuando se acerca a la estrella.

Durante su paso en los próximos días el cometa podría acercarse tanto que acabe desintegrándose durante el tramo entre su perihelio y su mayor acercamiento a la Tierra. Un trabajo publicado recientemente en el repositorio ArXiv apuntaba a este final abrupto del cometa.

En Xataka | Lluvias de estrellas, alineaciones planetarias y fases lunares: todos los eventos astronómicos que tenemos a la vista

Imagen | C messier, Commons