El Pentágono publica el estudio sobre el material hallado en 1947 procedente de una presunta nave extraterrestre

Cada cierto tiempo, parece que al Pentágono le “va la marcha”. Entonces, la administración de Estados Unidos vuelve a publicar información sobre la posibilidad de que algún tipo de vida del exterior haya estado de visita en nuestro planeta. Esto acaba de pasar. Hace unas horas, el Pentágono ha liberado la investigación sobre un material procedente de una presunta nave extraterrestre.

La noticia. La rama del Pentágono que se encarga de investigar los ovnis (AARO) acaba de publicar un nuevo informe sobre los orígenes de lo que durante mucho tiempo se pensó que era una pieza de un avión extraterrestre. Al parecer, enviaron una muestra de la presunta nave al Laboratorio Nacional de Oak Ridge en 2022. Allí se estudió el material durante dos años y se envió un informe final a AARO en abril.

¿La conclusión? El informe cuenta que la muestra probablemente no sea de ningún tipo de estructura alienígena. Al parecer, es posible que sea sólo uno más de una larga lista de materiales experimentales del siglo XX elaborados en un esfuerzo por fabricar un avión más ligero y resistente.

Funcionario del Pentágono posa con escombros del sitio OVNI de Roswell el 8 de julio

Comunicado oficial. Según han explicado desde AARO en el comunicado de prensa, "se ha alegado públicamente que este espécimen es un componente recuperado de un vehículo extraterrestre estrellado en 1947, y supuestamente exhibe propiedades extraordinarias, como funcionar como una guía de ondas de terahercios para generar capacidades antigravedad”.

Sin embargo, explican, con las evidencias disponibles, el equipo de investigadores “evalúa que este espécimen es probablemente un objeto de prueba, un producto o subproducto de fabricación, o un componente material de estudios de desempeño aeroespacial para evaluar las propiedades de las aleaciones [de magnesio]".

Un compuesto de magnesio. El informe también aclara que aunque, “la cadena de custodia y el propósito final de este espécimen siguen sin estar claros”, el posterior análisis que realizaron fue lo suficientemente sólido para identificar “su composición y propiedades químicas y estructurales “, todas las cuales no indicaban “que su origen fuera no terrestre, ni los datos indican que el material examinado alguna vez tuvo la capa de bismuto monocristalino puro que posiblemente podría haber actuado como una guía de ondas de terahercios”.

To The Stars Academy. Detrás de este nombre se encuentra la fuente del espécimen estudiado, una organización de investigación independiente dirigida por el líder de la banda Blink-182 y fans de los ovnis, Tom DeLonge. La organización había lanzado un comunicado mucho antes donde explicaba que "el material está claramente diseñado con capas distintas de MgZn y Bi en espesores estructurados de sólo micrones de espesor" y "no hay precedentes para esta combinación estructurada de materiales".

Tras el revuelo de dicha información, Oak Ridge acordó ver el material. Ayer también explicó por qué aceptaron llevar a cabo un estudio. En el comunicado detallan que ,aunque “no se puede verificar la larga cadena de custodia de este espécimen”, el interés del público y de los medios en el mismo justificaba de sobra una investigación transparente “que se apegó al método científico".

Un material especial. Tanto AARO como Oak Ridge cuentan que el material es probablemente una de las primeras pruebas de nuevas aleaciones aeroespaciales del siglo XX. "Hubo una investigación nacional generalizada sobre aleaciones [de magnesio] para estructuras de aviones, motores, armas y sistemas de lanzamiento a partir de 1915 y alcanzó su punto máximo durante la Segunda Guerra Mundial", informaron las organizaciones.

Los objetos voladores no identificados no tienen por qué ser alienígenas. Lo recordó la NASA con este ejemplo de una fotografía de alta resolución del Apollo 16, el cual parecía un platillo volador pero que finalmente se identificó con una de las luces para las EVAs.

Según AARO, muchas de estas aleaciones experimentales de magnesio fallaron por razones que no se entendieron bien en el momento de las pruebas, “por ejemplo, agrietamiento por corrosión bajo tensión”. Además, añaden que “no sorprende que los registros de diseños fallidos de aleaciones [de magnesio] sean escasos. Ni AARO ni ORNL pudieron verificar el origen histórico del espécimen. Además, cuentas personales contradictorias y no verificables complican su cadena de custodia de indocumentados”.

La procedencia. Queda por dilucidar la procedencia del hallazgo. En ninguno de los comunicados nombran Roswell, Nuevo México, pero señalan que la fecha de recuperación del material es del año 1947, lo que hace probable que quien haya dado la muestra a To The Stars haya afirmado que venía del famoso enclave. Nos referimos, por supuesto, al mito fundamental entre los fans de los ovnis y los teóricos de la conspiración.

Roswell y las luces de colores. Hablamos de un relato donde se decía que algo se estrelló en los desiertos en las afueras de Roswell, Nuevo México. La Fuerza Aérea supuestamente recuperó pedazos y dijeron que era un globo meteorológico. Con tan solo esto, legiones han creído durante mucho tiempo que se trataba de una nave espacial extraterrestre.

Ese interés volvió a aumentar en los últimos años tras una serie de avistamientos de alto perfil por parte de pilotos de la Marina y la publicación de videos desclasificados de extraños fenómenos aéreos. Los legisladores estadounidenses encargaron al Pentágono una investigación sobre las supuestas luces extrañas en el cielo. En respuesta, el Pentágono formó AARO en 2022 y desde entonces ha estado investigando lo que se denominó como fenómenos aéreos no identificados (UAP).

