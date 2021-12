Si el paseo solar de la sonda Parker te sorprendió, espera a ver su vídeo: estas son las imágenes de la nave que "tocó" el astro

El espacio deja cada vez menos a la imaginación. Ya no hace falta fantasear con cómo suenan las rachas de viento que azotan la superficie Marte, por ejemplo. Podemos escucharlas por obra y gracia de InSight. Tampoco necesitamos tirar de creatividad para hacernos una idea del aspecto y el sonido de Ganímedes, uno de los satélites de Júpiter, ni el rugido de una tormenta solar contra el campo magnético de la Tierra. Son todas estampas o audios que tenemos gracias a misiones como las de la NASA o ESA. Ahora ese amplio repertorio suma un nuevo material, y de los buenos: un vídeo que nos muestra las imágenes captadas por Parker, la sonda que "tocó" el Sol.

La grabación, colgada en el canal de YouTube del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopskins (JHU), se elaboró con imágenes recogidas por la nave mientras atravesaba la corona del Sol. El material lo recogió el Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) de la propia sonda, un instrumento que ahora nos permite disfrutar de un metraje de 13 segundos fascinantes.

¿Qué vemos en él? Como detalla el Laboratorio de Física Aplicada de la JHU, durante su misión la nave pasó por estructuras llamadas serpentinas coronales, bucles de gas y plasma y que ahora se pueden apreciar perfectamente en la pieza elaborada por los expertos. “Estas estructuras pueden verse como características brillantes que se mueven hacia arriba y hacia abajo en el vídeo compilado a partir del instrumento WISPR”, detalla el JHU en su canal de YouTube: “Tal vista solo es posible porque la nave espacial voló por encima y por debajo de las serpentinas dentro de la corona”.

Además de fascinante, el material es todo un logro científico. Hasta ahora los investigadores únicamente habían conseguido apreciar las serpentinas coronales —visibles desde la Tierra durante los eclipses solares totales— a distancias lejanas. En 2018, de hecho, Parker captó imágenes cuando estaba a aproximadamente 27,1 millones de kilómetros de la superficie del Sol. En esta ocasión, cómo informaba hace días la propia NASA en un comunicado oficial, la sonda logró “tocar” el astro al volar a través de la corona, la atmósfera superior de la estrella.

En el vídeo no solo se aprecian las serpentinas coronales. Science Alert, que detalla que el metraje se elaboró con imágenes individuales captadas a lo largo de la primera quincena de agosto, durante el noveno perihelio de la sonda, explica que el vídeo podría mostrar también varios planetas en la lejanía. El hallazgo corresponde al astrofísico Grant Tremblay, del Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, quien identifica en el vídeo a Marte, Mercurio, Venus, la Vía Láctea, Saturno, Júpiter y la Tierra. Sus conclusiones aún no habrían sido confirmadas por la NASA.

I cannot stop thinking about this incredible footage, mainly:



(1) The milky way. Imaged from within a solar streamer. FFFF.



(2) Those two planets at the end? I'm almost positive it's Venus and Mercury, but need to confirm w/ jpl horizons (or, more easily, a Parker person) https://t.co/lMu449MlBl pic.twitter.com/o7Gbiju1xX