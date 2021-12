El optimismo de Elon Musk con la llegada de humanos al planeta rojo: "Me sorprendería si no aterrizamos en Marte dentro de cinco años"

Imagínate un futuro en el que la humanidad se ha convertido en una civilización espacial. Los viajes tripulados interplanetarios ya no serían sueños de película. Y para ese entonces ya habríamos logrado establecer colonias autosuficientes en Marte. Esto no se trata de un relato de ciencia-ficción, sino de un conjunto de ideas extraídas de las últimas declaraciones del magnate Elon Musk.

En general, los proyectos del CEO de Tesla y SpaceX son tremendamente ambiciosos, pero cuando de exploración espacial se trata, sus ideas vuelan muy alto (y nunca mejor dicho). “Me sorprendería si no aterrizamos en Marte dentro de cinco años”, dijo Elon Musk a inicios de esta semana en una entrevista con la revista Time, aunque esto puede resultar demasiado optimista si tenemos en cuenta que no hemos vuelto a la Luna desde 1972 y la misión de regreso ha sido pospuesta hasta, al menos, 2025.

Camino a una humanidad interplanetaria

“El objetivo general es hacer la vida multiplanetaria y permitir que la humanidad se convierta en una civilización espacial”, aseguró Elon Musk, quien cree que SpaceX ayudará a hacer realidad esta idea. Asimismo el empresario considera que Marte es el planeta candidato para convertirse en el nuevo hogar de la humanidad en caso de la Tierra se convierta en un sitio inhabitable.

Elon Musk busca desarrollar un gran asentamiento en el planeta rojo. "La próxima gran cosa es construir una ciudad autosuficiente en Marte y llevar allí a los animales y criaturas de la Tierra", señala. Esto se trataría, en palabras del magante, una especia de "arca de Noé futurista" que albergaría más de dos ejemplares de cada especie porque sería "un poco raro si solo hay dos".

Sin embargo, los expertos espaciales tienen posturas encontradas. Mientas que el experto en política espacial, Greg Autry, le dijo a Business Insider que Elon Musk probablemente no llegará a Marte hasta el menos 2029, el profesor Serkan Saydam de la UNSW Sydney expresó a SciTechDaily que un establecer un asentamiento en el planeta rojo sería factible entre 2040 y 2050.

Un viaje a boro de Starship

Las promesas de Elon Musk no siempre se cumplen. De hecho, él mismo considera que la precisión para brindar fechas no es su fuerte, pero no quedan dudas de que es capaz de desarrollar proyectos de tal magnitud que muchos apostarían por el fracaso. Con SpaceX, por ejemplo, está logrando reescribir los estándares del transporte aeroespacial.

Starship es el eje del sueño de colonizar Marte de Elon Musk. Se trata de un sistema de transporte espacial totalmente reutilizable y está camino de convertirse en el vehículo de lanzamiento más poderoso del mundo. Este proyecto está pasando por dificultades últimamente, y de hecho Musk sugirió que había que "pisar el acelerador" para solucionar los problemas con sus motores Raptor o de lo contrario SpaceX entraría en riesgo de bancarrota.

Starship podría llevar a astronautas y carga desde la Tierra hasta la Luna o Marte, aunque el primer destino, por obvias razones, será el satélite natural de la tierra. "Creo que podemos dar una vuelta alrededor de la Luna en 2023", dice el CEO de SpaceX a Time, y agrega que podrían aterrizar en su superficie en tres años.

Imágenes | SpaceX | Flickr