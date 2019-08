Las opciones para ser turista espacial: desde viajes gratis hasta reservas por más de 9 millones de dólares

Viajar puede ser más fácil y estar más de moda que nunca, viendo que allá donde nos desplazamos hay ya otros tantos turistas y que cada vez hay más ciudades como destino turístico más allá de las capitales y más mainstream. Pero la frontera no la ponen los continentes, los océanos y ni siquiera la estratosfera, porque desde hace un tiempo ya podemos hablar de la era del turismo espacial.

Cierto es que aún no es algo tan habitual ni mucho menos económico, pero el caso es que con el perfeccionamiento de las tecnologías y los vehículos espaciales, así como de los efectos que provoca la ingravidez en nuestro cuerpo, poco a poco va habiendo más oferta y opciones. Hecho el destino, hecho el negocio, así está el escaparate para encontrar vuelos al espacio (en un plazo aparentemente corto).

Lo del turismo espacial puede sonar algo lejano y futurista, pero lo cierto es que existe desde hace décadas y ya vimos que personas (acaudaladas) como Charles Simonyi logró subir hasta allí sin ser ingeniero aeroespacial. De hecho, fueron los rusos los que promovieron este negocio junto con otras empresas privadas como Space Adventures, que llevó a Simonyi las dos veces y que existe desde 1998.

Recordaban en Wired que hasta el momento siete personas han pagado ya por ir al espacio, empezando por el multimillonario Dennis Tito (en 2001) y siguiendo con otros casos contados como el que os recordábamos. Y desde ese momento no ha vuelto a haber ninguno más, así que llevan diez años sin turistas espaciales.

Pero pese a la aparente baja demanda, la oferta se mantiene. Compañías como Blue Origin, SpaceX o Virgin Galactic mantienen este curioso objetivo y, habiendo precedentes de hace más de una década, da que pensar que el turismo espacial como opción algo más habitual no está en un futuro tan lejano.

Ejemplo de ello es el conocido como Big Falcon Rocket de la compañía de Elon Musk, una gran nave pensada en parte para poder llevar hasta la Luna a los civiles interesados en visitar nuestro satélite, teniendo ya un primer seleccionado para este viaje: el multimillonario Yusaku Maezawa.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG