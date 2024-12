El interior de Urano y Neptuno es un misterio que vamos aclarando. La nueva sospecha es que tienen sus propios océanos

Los planetas gigantes gaseosos son difíciles de concebir. ¿Qué hay debajo de las opacas nubes de planetas como Urano o Neptuno? ¿Más gas? ¿Un núcleo sólido quizás? ¿Hay un límite definido o solo una sucesión de distintas capas?

¿Un océano? Un nuevo estudio ha señalado la posibilidad de que Urano o Neptuno oculten océanos tras sus nubes de hidrógeno y helio. Según los resultados obtenidos al crear una simulación por ordenador del interior de estos planetas, en ellos podrían hallarse sucesivas capas, algunas formadas por hidrocarburos, otra por agua.

Capas que, como si de agua y aceite se tratara, no se entremezclan bajo la densa atmósfera de estos gigantes helados. La presencia de estos cuerpos de agua podría estar vinculada con los singulares campos magnéticos de estos planetas de nuestro sistema solar.

Diferentes campos magnéticos. Cuando la misión Voyager 2 realizó su aproximación a este área del sistema solar se convirtió en la primera (y aún a día de hoy única) sonda en acercarse a Urano y Neptuno. En su aproximación pudo estudiar estos planetas, también su campo magnético, un tanto peculiar según descubrimos entonces.

El campo magnético de la Tierra, que surge como consecuencia de los movimientos convectivos del hierro de su núcleo, es dipolar, por lo que cuenta con un flujo que oscila entre los polos norte y sur. Las observaciones de la sonda Voyager 2 nos mostraron que los gigantes de hielo no contaban con un campo dipolar, sino campos magnéticos desorganizados.

Esto llevó a los expertos a asumir que Urano y Neptuno contaban con interiores divididos en capas de compuestos que no se mezclaban entre sí, impidiendo movimientos convectivos a gran escala como ocurre en el interior de la Tierra. El reto desde entonces fue el de explicar cuáles eran los compuestos en cuestión.

Simulando el interior. El nuevo estudio se ha basado en simulaciones por ordenador para poder estudiar qué circunstancias y compuestos podrían explicar esta curiosa circunstancia. Estas simulaciones mostraron capas de agua, metano y amoniaco, separadas entre sí en distintas capas, una circunstancia facilitada por el escape de átomos de hidrógeno en las capas de metano y amoniaco como consecuencia de la presión. Los cálculos basados en esta simulación implican la posible existencia de una capa de agua de unos 8.000 km de grosor en estos planetas.

“Ahora tenemos, diría, una buena teoría de por qué Urano y Neptuno tienen campos [magnéticos] realmente diferentes de los de la Tierra, Júpiter y Saturno,” explicaba en una nota de prensa el autor del estudio, Burkhard Militzer. “No hemos sabido esto antes. Es como el agua y el aceite, solo que el aceite queda abajo por la pérdida del hidrógeno.”

Militzer publicó los detalles de su análisis en un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Una misión para los gigantes helados. La publicación del estudio ha coincidido con la aparición de otro artículo, este en la revista Geophysical Research Letters, en el que se especulaba con la posibilidad de que la interacción gravitatoria entre Urano y sus lunas pueda ayudar a una futura misión al gigante helado a hallar pruebas de océanos escondidos en estos satélites.

Urano y Neptuno resultan de lo más interesantes par los astrónomos ya que este tipo de planetas están entre los exoplanetas más comunes de entre los que conocemos en nuestra galaxia. Sabiendo esto no es de extrañar que hace unos meses un estudio realizado entre astrónomos hallara cierto consenso en la comunidad sobre la necesidad de organizar una misión a Urano en la próxima década.

Esta misión requeriría lanzar una sonda en la primera mitad de la década de 2030 para aprovechar dinámicas orbitales propicias que permitirían a la nave alcanzar el gigante de hielo en poco más de una década. Ahí podría estudiarse de cerca no solo el planeta sino también sus lunas y la posibilidad de que uno u otras contengan océanos de agua líquida.

En Xataka | Las lunas de Urano guardan océanos secretos. Y lo sabemos gracias a datos de hace 40 años

Imagen | NASA/JPL-Caltech