Ingenuity, el helicóptero de la NASA en Marte, pasó seis agónicos días en silencio. Hasta que despertó

Cada día que Ingenuity sigue ahí es como un es un pequeño milagro. El helicóptero que la NASA envió a Marte como singular compañero del rover Perseverance era, sobre todo, un experimento. Los científicos de la agencia espacial no esperaban que hiciese más de tres vuelos. Lleva diez veces más, ha sobrevivido al terrorífico invierno de Marte y ha seguido volando a pesar de todo. Estos días nos ha dado un buen susto.

Volando voy. En los vuelos 46 y 47 llevaron a Ingenuity a la llamada Región Tenby, una zona "científicamente importante" en la que el helicóptero servía como de costumbre de avanzadilla para el rover Perseverance. Las imágenes capturadas "fueron desafortunadamente de poco valor práctico", pero en el vuelo 48 la cosa cambió y Ingenuity sobrevoló otras zonas llamadas Castell Henllys y Foel Drygarn. Esas imágenes sí fueron de gran valor, y permitían preparar el trayecto de Perseverance durante dos semanas.

El helicóptero estaba situado en el punto verde, y el rover con uno rojo en los lugares donde la comunicación no era posible. El punto amarillo muestra la posición de Perseverance justo antes del vuelo 50 de Ingenuity. Fuente: NASA/JPL-Caltech.

Ingenuity no responde. Tras ese éxito, los ingenieros de la NASA hicieron —tras un par de intentos fallidos— un nuevo vuelo, el 49, para que Ingenuity se acercara al muro sur del cráter Belva, pero algo pasó tras lograr descargar las imágenes capturadas por el helicóptero. De repente Ingenuity dejó de responder. ¿Qué estaba pasando?

Seis soles agónicos. Los días solares marcianos, llamados "soles" sin más, son algo más largos que los días de la Tierra: duran 24 horas, 39 minutos y 35,244 segundos. Y sol tras sol, Ingenuity no daba señal. Ya habían vivido problemas para "despertar" a Ingenuity en la fecha de la misión Sol 685, así que no estaban del todo alarmados. Ahora que se cumplía Sol 755, la idea era ir probando contactar con él de forma metódica. El problema no era solo de Ingenuity, sino de Perseverance.

Sombra comunicativa. El rover se había trasladado a estudiar una zona al sudeste de Castell Henllys, y eso provocó que estuviera mal situado para poder comunicarse con Ingenuity. La NASA fue ordenando que se trasladase a Foel Drygarn, más cerca del helicóptero, pero seguía sin haber señal. Ahí empezaron los agobios, y en la agencia espacial no tenían claro que pudieran recuperar la señal.

Casi siete días en silencio. Por fin en Sol 761, casi una semana después de perder la señal, el equipo de comunicaciones recibió un ACK (confirmación de señal recibida por radio). Lo mismo ocurrió al día siguiente, y por fin descubrieron el problema, que eran dos. El primero, que la topología entre el rover y el helicóptero complicaba que las señales de radio que se usan entre esos vehículos se transmitieran. El segundo, que la antena HBS del Ingenuity está situada en su parte inferior derecha, algo que puede dificultar las comunicaciones en esas condiciones.

Voy pitando. Tras concluir su análisis de Foel Drygarn, la NASA mandó el rover Perseverance hacia el punto del último aterrizaje de Perseverance. Se arriesgaron a que Perseverance se pasara y accediera a terreno no pre-explorado por el helicóptero, pero todo salió bien.

Vuelo 50 con récord incluido. Los ingenieros pudieron enviar el nuevo plan de vuelo a Ingenuity, que acabó realizando su vuelo 50 con éxito, cubriendo una distancia de 300 metros y llegando a ascender a una altitud de 18 metros, la máxima hasta la fecha. La mañana siguiente, Sol 763, la NASA recibió la telemetría de vuelo completa, lo que significaba que una vez más Ingenuity estaba vivito y coleando. El historial de vuelo muestra de hecho un vuelo 51, realizado el pasado 22 de abril, pero desde entonces no ha habido nuevos trayectos.

El escondite seguirá (afortunadamente). Aún así, en la NASA explicaban que aunque ahora llega el verano marciano, los paneles solares de Ingenuity tienen bastante polvo y eso hará que el helicóptero entrará en modo de ahorro de energía a menudo. "Esto significa que, para disgusto de su equipo, aún no hemos terminado de jugar al escondite con el pequeño helicóptero", concluían. Un juego, eso sí, que por ahora siempre está teniendo final feliz.

