Ingenuity ya lleva 23 vuelos sobre Marte. Le está ahorrando mucho trabajo al rover Perseverance

El helicóptero Ingenuity sigue sobrepasando las expectavias de todos, NASA incluida. El pequeño vehículo autónomo logró hace unos días completar su vuelo número 23, y ahora su misión va más allá de comprobar que era posible volar sobre Marte.

De hecho Ingenuity se está convirtiendo en un valiosísimo aliado para el rover Perseverance, que es el que hace casi todo el trabajo de campo. Sin embargo ahora tiene un compañero que está explorando el terreno y "chivándole" qué zonas pueden ser las más interesantes para realizar experimentos científicos.

Este mes de marzo está siendo especialmente activo para Ingenuity, que salvo por aquel primer mes de abril en el que realizó cuatro vuelos nunca había hecho más de dos vuelos ningún mes. Este mes de marzo ha hecho tres.

23 flights and counting! #MarsHelicopter successfully completed its 23rd excursion. It flew for 129.1 seconds over 358 meters. Data from Ingenuity in the new region it’s headed to will help the @NASAPersevere team find potential science targets. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/I63LrizOEc