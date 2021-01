Si hablásemos en otros planetas y lunas del Sistema Solar, ¿cómo sonaría nuestra voz ahí?

A uno siempre le han dicho que en el espacio no le escucharían porque no hay aire para transmitir el sonido, no hay nada. Esto, aunque no es del todo cierto, tiene sentido. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a otros planetas del espacio? Diferentes factores determinan cómo se escucha nuestra voz, y estos factores pueden ser de lo más variados en otros lugares del Sistema Solar.

Si ahora mismo intentásemos hablar en Venus por ejemplo no podríamos hacerlo, porque lo primero que pasaría sería que nos quemaríamos en cuestión de segundos por la temperatura de su superficie, y si no quedaríamos asfixiados por las condiciones de su atmósfera. Sin embargo, supongamos que las condiciones ambientales del resto de planetas nos permitirían estar presentes sin cascos ni protección alguna. ¿Cómo se escucharían las cosas?

Cuestión de densidad y composición de la atmósfera

El sonido, como sabemos, se mueve a través de ondas en el aire. Es por eso que se dice que en el espacio si gritamos nadie nos escucha, porque no hay "aire" que transmita las vibraciones producidas por nuestra voz. Por lo tanto, el "aire" es uno de los principales determinantes de cómo se configura nuestra voz. Concretamente su composición y la densidad que tiene. Es decir, las condiciones atmosféricas de cada lugar.

Sabiendo por lo tanto que depende de la atmósfera, podemos comenzar a descartar todos aquellos lugares del Sistema Solar que no tengan una atmósfera, que no la hayamos estudiado aún o que sea ínfima como para que el sonido se propague por ella. Nos quedamos esencialmente con cuatro lugares: Venus, la Tierra, Marte y la luna Titán de Saturno.

Dado que sabemos cómo es la composición de la atmósfera en estos lugares, es posible teorizar de cómo se escucharían los sonidos en estos lugares. Un artículo de Harvard University explica cómo cambiaría nuestra voz en estos planetas y lunas:

Tierra: Empezando por nuestro propio planeta para tener una referencia, sabemos que la atmósfera que tenemos nos permite tener una voz clara y directa al hablar. Aquí hay que tener en cuenta que claro, nosotros como especia hemos adaptado por evolución durante cientos de miles de años nuestras cuerdas vocales para que la voz sea perfecta en estas condiciones.

Venus: El planeta vecino es esencialmente un infierno en cuento a la composición de su atmósfera. Hay más densidad en su atmósfera y a menudo una continua niebla por las altas temperaturas que evapora el líquido presente. En consecuencia la voz es más grave pero también se desplaza más rápidamente del emisor al receptor.

Marte: La atmósfera del otro planeta vecino es en un 95% dióxido de carbono. El CO2 tiene la peculiaridad de absorber muy bien las vibraciones, provocando así una especie de "cancelación de ruido". Por lo tanto aunque gritemos apenas se nos escuchará por la amortiguación de las moléculas de CO2 en el aire. Para colmo, la velocidad del sonido también se reduce por el frío que hace en la superficie de Marte.

Titan: La luna de Saturno es uno de los lugares más parecidos a la Tierra que tenemos en el Sistema Solar. Sigue sin tener condiciones ideales para vivir, pero se acerca más a la Tierra que cualquier otro lugar. Por lo tanto, es aquí donde encontraremos nuestra voz más parecida a la que tenemos en la Tierra. Su atmósfera es aproximadamente un 50% más densa que la nuestra y hace más frío que aquí. Estas condiciones provocan que el sonido se ralentice y sea más profundo. Sin embargo, gracias a la abundante presencia de nitrógeno, el volumen será más alto.

Un experimento de Astronomy nos mostró hace unos años cómo sería la voz de Ray Bradbury en Marte, podemos ver claramente cómo su voz varía para ser mucho más grave y lenta:

Mientras que lleguemos a alguno de estos planetas o lunas para ver exactamente cómo nos escucharíamos, tenemos simplemente algunos sonidos de ellos. El módulo de aterrizaje InSight registró con sus micrófonos el sonido de Marte en 2019. Por otra parte, la NASA puso a disposición de todos un completo catálogo de "sonidos siniestros" del espacio el año pasado.

Vía | Harvard University