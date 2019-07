Galileo, la alternativa europea al GPS lleva cuatro días caída y nadie se ha dado cuenta porque apenas se utiliza

El viernes pasado el sistema de navegación por satélite Galileo experimentó una interrupción del servicio. Galileo es la alternativa al GPS creada por Europa y que promete una precisión cinco veces mayor al GPS. Lleva cuatro días caído y si no se ha sembrado el caos es porque apenas hay dispositivos y servicios utilizando este sistema de navegación por satélite.

Desde diciembre de 2016 la red satelital Galileo opera en el área del continente europeo. Es una alternativa a GPS y GLONASS, los sistemas de posicionamiento estadounidenses y ruso respectivamente. Su precisión de hasta un metro de margen de error ha hecho que sea una alternativa de lo mas interesante para el futuro y muchos dispositivos como móviles están habilitando este sistema de navegación junto al GPS. Según datos de la GSA, hasta 400 millones de dispositivos móviles vendidos globalmente hasta agosto de 2018 tienen habilitado Galileo. Que se utilice ya es otra cosa.

Las alarmas saltaron el pasado jueves 11 de julio al mediodía, cuando el servicio comenzó a dar problemas de uso. Un día después, el viernes a las 01:50 UTC, los satélites de la red Galileo dejaron de enviar información actualizada. Desde entonces el sistema sigue no operativo, son ya cuatro días y aún no parece existir solución. Según declaraciones oficiales, este incidente no afecta al servicio de Búsqueda y Rescate de Galileo que sigue operando.

24 de 26 satélites caídos

Nada más y nada menos que 24 satélites de los 26 que tiene en órbita Galileo no están disponibles, según la página oficial que muestra el estado del servicio. Los otros dos satélites están en pruebas, por lo que en realidad tampoco se deben utilizar realmente. La última actualización de estado es del sábado 13 de julio a las 20:15 UTC y confirma que el sistema se encuentra fuera de servicio al completo.

Antenas de la ESA utilizadas por el sistema de navegación por satélite Galileo.

Qué ha pasado exactamente es algo que no se sabe. Las declaraciones oficiales hacen referencia a un "incidente técnico relacionado con su infraestructura terrestre". Según apuntan desde Inside GNSS, el error surgió en Precise Time Facility, el sistema que mide la precisión de los satélites y los calibra desde Italia.

Hay que tener en cuenta que Galileo aún está en una fase inicial de prueba. Actualmente dispone de 26 satélites en órbita de los 30 que tiene previsto colocar. Esta fase en pruebas comenzó en diciembre de 2016 y proporciona los servicios iniciales del sistema. Se espera que pronto llegue la fase final donde se proporcionen servicios operacionales completos.

Al usuario final como tal prácticamente no le afecta en nada, ya que los móviles y otros dispositivos utilizan el GPS como sistema de navegación principal aunque se encuentren en Europa. Al ser Galileo un sistema en pruebas el incidente no es tan grave, sin embargo no deja de ser curioso que lleve ya más de 100 horas no operativo, algo que se traduciría en un importante caos si le ocurriese a GPS.

Vía | Engadget