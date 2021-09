La fiebre del regolito: la NASA inicia la era de la minería lunar con un simbólico cheque de 10 centavos

Los asteroides de nuestro sistema solar son especialmente interesantes para esa nueva 'fiebre del oro espacial' que es la minería de estos cuerpos celestes. Sin embargo hay otro claro objetivo inmediato para esa nueva disciplina que muchos creen que será un lucrativo negocio.

Se trata de nuestra Luna, que también contiene elementos interesantes que pueden minarse. La NASA ha iniciado la era de la minería lunar, y lo ha hecho firmando un cheque simbólico de 10 centavos para la empresa Lunar Outpost, que tiene como objetivo a corto plazo comenzar a recolectar regolito lunar.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, entregó ese cheque a Justin Cyrus, CEO de Lunar Outpost, en el evento Space Symposium. Ese cheque representaba el 10% de la puja (también simbólica) que esta empresa hizo para impulsar sus esfuerzos a la hora de recolectar polvo lunar.

Este singular contrato plantea un punto de inflexión en esa nueva industria de la minería espacial en general y minería lunar en particular con la que se tratarán de recolectar los minerales y recursos de la Luna y de otros cuerpos celestes.

Lunar Outpost ya había desarrollado un sensor de la calidad del aire para proteger las misiones espaciales del polvo lunar, y de hecho ese trabajo ha servido para crear sensores que detectan componentes tóxicos en incendios y ayudan a proteger mejor a los bomberos cuando realizan su trabajo.

Ese trabajo irá ahora a más, y en Lunar Outpost quieren recolectar regolito lunar y plantear así un sistema que luego pueda desarrollar un papel importante en el programa Artemis y el futuro de la exploración espacial.

It’s true. Here is our 10 cent check signed by @SenBillNelson https://t.co/HFC76wq7MK pic.twitter.com/wQfQWS7AW8