Ya estamos dejando basura en Marte: Perseverance descubre un trozo de aluminio entre las rocas

Cada año generamos más de 2.100 toneladas de residuos sólidos urbanos en nuestro planeta. Por si esto fuera poco, también estamos contaminando el espacio. Hemos dejado tanta basura en órbita que las piezas que flotan sobre nuestras cabezas se han convertido en un problema de difícil solución. Y hay más. También dejamos nuestra "huella" en la Luna y en Marte.

Desde que aterrizó el año pasado, el rover Perseverance ha estado explorando el planeta rojo en busca de restos de vida pasada y recogiendo muestras de roca. Sin embargo, ahora ha encontrado un peculiar objeto brillante con puntos visibles sobre su superficie. Claramente no se trata de un elemento natural del paisaje marciano, sino de parte de una de las naves que hemos enviado.

De acuerdo a la cuenta oficial de Perseverance en Twitter, el misterioso objeto es un trozo de manta térmica que se cree que podría provenir de la propia etapa de descenso de la nave, es decir del módulo propulsado por cohetes que ayudó a que el rover llegara al lugar correcto de aterrizaje en febrero de 2021.

Se trata de una capa de aluminio que se usa para controlar las temperaturas extremas del aterrizaje. Pero para sorpresa de todos, el hallazgo ha ocurrido a dos kilómetros de distancia de donde se abandonó la etapa de descenso. "¿Esta pieza aterrizó aquí después de eso o fue arrastrada por el viento?", se pregunta la agencia espacial estadounidense.

Aunque todo parece indicar que es parte de la manta térmica de Perseverance, la NASA ha decidido dejar la pregunta abierta. No obstante, ha aprovechado la oportunidad para presentar al equipo que se encarga de "vestir" las naves. "Piense en ellos como modistas de naves espaciales. Trabajan con máquinas de coser y otras herramientas para unir estos materiales únicos", dice.

Here’s part of the team at JPL that wrapped me up in thermal blankets. Think of them as spacecraft dressmakers. They work with sewing machines and other tools to piece together these unique materials.



