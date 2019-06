Estación Espacial Internacional, ciudad de vacaciones: La NASA abre a los turistas la joya de la corona del espacio

Si quieres hacer negocios en la Estación Espacial Internacional... Es más, si quieres ir de viaje a la ISS, estás de enhorabuena. Según acaba de anunciar Estados Unidos, la NASA está abierta a estudiar propuestas comerciales para extender el uso de la estación mucho más allá del actual. Turismo, incluido.

No es que hoy por hoy no haya compañías privadas allá arriba (ni que no haya habido turistas). De hecho, hay más de cincuenta empresas privadas trabajando en proyectos relacionados con la ISS. Sin embargo, con este movimiento, la NASA quiere que, a partir de ahora, la joya de la corona de la exploración espacial tenga un papel mucho más activo en la economía de la órbita terrestre. Van en serio. No es una democratización de la ISS porque el precio es (más que) estratosférico, pero es un primer paso.

Lo que pasa en la ISS, se queda en la ISS

A partir de ahora, para ser aprobadas, las actividades deben "tener una conexión con la misión de la NASA", "estimular la economía de la órbita terrestre" o "necesitar el entorno único de microgravedad", explicó en una rueda de prensa, Robyn Gatens, el subdirector de ISS. De esta forma, la NASA se muestra abierta a utilizar la estación como destino turístico y como centro de operaciones de proyectos comerciales que encajen con esos criterios.

No será barato, claro: se estima que cada día en la ISS saldrá por más de 33.000 dólares (sin incluir el viaje). Eso sí, los astronautas privados podrán visitar la ISS para misiones de hasta 30 días. Eso sí, según ha explicado Gatents, deberán someterse a un riguroso entrenamiento de astronautas y cumplir con los requisitos médicos de la Agencia. Además, nunca estarán solos en la estación y siempre bajo supervisión de personal de la NASA.

De esta manera, la NASA se prepara para un futuro no tan lejano en el que la mayoría de operaciones en la órbita terrestre estarán en manos privadas y donde las agencias espaciales tengan menos capacidad operativa. Es decir, la NASA se prepara para una economía espacial digna de ese nombre.