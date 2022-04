Dos horas de vistas a 30.000 metros de altura y rodeado de lujos: el espectacular viaje en globo que propone Space Perspective

Probablemente ya hayas disfrutado de los placeres de un buen café espresso acomodado en un sillón, con compañía agradable, mejor charla y música de fondo; pero... ¿Te imaginas tener todo eso mientras contemplas la Tierra a una altitud reservada hasta ahora a solo un puñado de privilegiados, una panorámica única a 30.000 metros de altura? ¿Y hacerlo además a bordo de una cápsula con una decoración digna de un hotel de Ritz-Carlton? Si tienes una cuenta corriente generosa no hace falta que le pidas tanto a tu imaginación. Space Perspective te lo ofrece por 125.000 dólares.

A mediados de 2020 la compañía, una startup con sede en Estados Unidos, lanzó su peculiar propuesta de "vuelos espaciales" —término que hay que usar entre comillas porque la altura que alcanza está lejos de la Línea de Kármán— con un globo lleno de hidrógeno. Básicamente, lo que propone la compañía es ascender durante dos horas a bordo de su cápsula Neptuno hasta alcanzar los 100.000 pies de altura (unos 30,5 km), "por encima del 99% de la atmósfera terrestre", y una vez allí disfrutar de dos horas de vistas privilegiadas antes de iniciar otras dos horas de descenso.

Durante el retorno el globo libera poco a poco su carga de hidrógeno, aunque la nave incorpora también un sistema de paracaídas por si fuera necesario. La aventura dura en total seis horas y una vez completada, la cápsula —bautizada Neptuno y diseñada para acoger al piloto y ocho pasajeros— acaba en la cubierta de un barco. Según precisa Interesting Engineering, la compañía completó su primer vuelo el año pasado y sus planes pasan estar plenamente operativa ya en 2024 y programar unos 25 vuelos anuales. Los previstos para su primera temporada ya están reservados.

Una vista privilegiada de 360º

La propuesta de Space Pespective es distinta a las experiencias de "turismo espacial" en las que trabajan otras compañías. La altura que alcanza está lejos de los 86 km que subió Richard Branson durante su vuelo en la VVS Unity o los 106 de Jeff Bezos a bordo de la New Shepard. A cambio, la duración es superior. Aunque no esté al alcance de todos los bolsillos, su billete de 125.000 dólares es también bastante más económico que los 28 millones de dólares que llegaron a pagarse en el vuelo inaugural del New Shepard o los 450.000 de los suborbitales de Virgin Galactic.

Para ir abriendo apetito y animarnos a ahorrar lo que cuesta un pasaje, Space Perspective permite realizar visitas virtuales a su Spaceship Neptune, una cápsula dotada con sillones reclinables, vistas panorámicas de 360 grados, pantallas, un telescopio que permite mirar (aún) más cerca cualquier accidente geográfico u objeto del espacio y mesas. La cabina está dotada con WiFi y, asegura la compañía, "las ventanas más grandes jamás voladas al espacio". Si tienes que ir un momento al baño no te preocupes; no te perderás nada. También allí disponen de cristaleras.

Para que la experiencia sea redonda, el viaje está programado de tal forma que los descensos se inician después de que el sol haya salido. Una estampa única y que hubiese hecho las delicias de Julio Verne. Eso sí, apta solo para viajeros con un buen número de ceros en su cuenta corriente.

Imágenes | Space Perspective