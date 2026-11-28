La agencia espacial japonesa (JAXA) presentó este miércoles en Tokio un modelo del rover que viajará en 2028 a la Luna para analizar el agua de sus regiones sombreadas. Este prototipo forma parte de la misión LUPEX, en la que Japón ha colaborado con la ISRO, su homóloga de la India. El objetivo de ambas agencias es desarrollar estrategias para obtener combustible a partir del agua lunar. Resulta curioso que la noticia llegue apenas unos días después de que China feche en 2030 el momento de comenzar a extraer agua y otros recursos de nuestro satélite. Pero eso no quiere decir que Japón vaya por delante. Los científicos nipones quieren analizar el agua lunar en 2028 para decidir si es buena idea extraerla. China quiere estar extrayéndola solo dos años después.

Combo asiático. Japón se encargará de suministrar el rover de la misión LUPEX. Por su parte, la India pondrá el módulo de aterrizaje. Si bien la carrera espacial de esta última no es tan conocida, tiene hitos interesantes y, de hecho, es de los pocos países que ya han aterrizado en la Luna. Lo hizo en 2023, cuando el módulo Vikram de la misión Chandrayaan-3 se posó cerca del polo sur para liberar el rover Pragyan, que se encargó de analizar las inmediaciones durante un día lunar.

En cuanto a Japón, es cierto que aún no ha llevado a la Luna ningún gran rover, pero sí dos mini rover llamados LEV-1 y LEV-2, que fueron liberados por la sonda SLIM en 2024.

Primeras pruebas. En las pruebas realizadas en Tokio, JAXA estuvo probando un modelo de pruebas del rover con cuatro ruedas. Así, se probó la movilidad en distintas condiciones, incluyendo subir pendientes usando una sola rueda, avanzar de forma continua con dos ruedas y probar la movilidad en vacío.

La misión. Muchas misiones lunares quieren dirigirse a estas regiones de sombra permanente de la Luna, ya que hay muchas sospechas de que contienen depósitos de hielo cerca de la superficie. El objetivo de LUPEX es localizar esos depósitos, perforar la superficie y tomar muestras de agua para su análisis. Con este, se debería determinar si hay una cantidad suficiente y viable para obtener combustible para cohetes.

El agua se usa como combustible gracias al proceso de electrólisis, con el que se usa una corriente eléctrica para descomponer la molécula de agua en los dos elementos que la forman: oxígeno e hidrógeno. Si se logra usarlos como propelentes para obtener combustible, desde JAXA creen que este podría ser útil para abastecer los futuros viajes de ida y vuelta a la Luna sin necesidad de traer el combustible desde la Tierra. Además, podría servir como gasolinera espacial a medio camino para los trayectos a Marte.

Una fecha aproximada. Según JAXA, la misión se lanzará con un cohete H3, no antes de 2028, y tendrá una duración prevista de 3,5 meses tras el aterrizaje (hasta un año como máximo).

China en la oposición. Si bien hablamos siempre de una competición entre Estados Unidos y China, no podemos dejar a un lado al resto de países que tienen su propio calendario y protocolo para llegar a nuestro satélite. Según el Tratado del Espacio Ultraterrestre, no se puede reclamar soberanía sobre la Luna ni sobre cualquier otro lugar fuera de nuestro planeta. Sin embargo, hay muchos vacíos legales y precisamente uno de ellos tiene relación con la extracción de recursos. Todos los países pueden extraerlos, sí, pero son limitados. Las regiones sombreadas no son tan abundantes, por lo que el país que antes logre utilizarlos tendrá un trozo muy grande de pastel. Aunque China ya tenga su fecha para empezar, Japón y la India no piensan quedarse atrás.

Imagen |JAXA

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