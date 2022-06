China ha detectado señales "extraterrestres" del espacio. Es menos espectacular de lo que parece

La noticia de que un telescopio en China ha detectado una posible señal de origen alienígena ha corrido como la pólvora. Lo cierto es que ni siquiera el anuncio, que al parecer ya exigía cautela, es oficial. A la espera de que nueva información vaya llegando, conviene hacer un repaso a lo que sabemos y a otros anuncios semejantes que han llegado estas últimas semanas.

Lo que sabemos y lo que no del nuevo anuncio. Según publican diversos medios, el anuncio procede de la publicación china Science and Technology Daily, aunque no es posible acceder a la pieza en la que se daba cuenta del hallazgo. La señal habría sido captada por el telescopio FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope), también conocido como Sky Eye, situado en el suroeste de China.

El responsable de este avistamiento sería Zhang Tongjie, quien habría llamado a la cautela desde un primer momento, explicando que, aunque aún no se conoce el origen, la probabilidad de que se trate de una simple interferencia. Si la señal se confirma habrá que esperar aún más a que las investigaciones al respecto avancen.

El telescopio Sky Eye. FAST es una de las grandes herramientas con las que contamos hoy por hoy en la labor de buscar vida extraterrestre, pero ésta no es su única misión. Su uso está abierto desde hace dos años y medio a la comunidad internacional, y comenzó sus pasos captando las ondas de radio emitidas por púlsares, descubriendo más de un centenar. Concretamente, el telescopio es sensible en las bandas de radio de baja frecuencia.

El telescopio está rodeado de un perímetro de “silencio total”, en el que están prohibidos distintos aparatos electrónicos capaces de causar interferencias con el artilugio. El plato de este telescopio mide 500 metros de diámetro, un 66% más que los 305 metros de ya jubilado telescopio de Arecibo.

Las señales que sí han sido confirmadas. Hace precisamente una semana, la revista Nature publicaba un hallazgo protagonizado por el telescopio Sky Eye. Se trata de una de las conocidas como ráfagas de radio rápidas (FRB). Estas señales son todavía un misterio, pero llevamos detectándolas desde 2007.

La lista de señales de este tipo captadas hasta ahora es extensa, y este hallazgo suma una más. FRB 190520, como fue bautizada esta señal, es considerada una señal anómala entre estas señales ya de por sí extrañas. Estas señales son habitualmente únicas, aunque unas pocas muestran patrones regulares. FRB 190520 no solo pertenece a un segundo grupo de señales, sino que además es especialmente activa. En cualquier caso, cuantas más señales de este tipo se capten y analicen, más podremos saber sobre su origen.

Una búsqueda muy mediática. La búsqueda de vida en otros planetas es un tema que interesa a propios y extraños, lo que la convierte en un caldo de cultivo para historias sobredimensionadas, por lo que siempre conviene ser cautos a la hora de sacar conclusiones. En los últimos meses nos han asaltado noticias sobre el tema, unas con más rigor que otras. La semana pasada sin ir más lejos, llegaban noticias de que la agencia espacial estadounidense, la NASA, había creado un grupo de investigación para encargarse del análisis de los “fenómenos aéreos no identificados”.

También recientemente llegó a los medios la teoría que estimaba el número de civilizaciones alienígenas hostiles que podrían estar acechando en nuestra galaxia (eran cuatro). Aunque el estudio podía tener su interés desde el punto de vista geopolítico, su rigor como estudio astrofísico era más bien escaso.

En cualquier caso la búsqueda seguirá, porque la curiosidad humana por conocer su entorno es ya de por sí grande, pero nuestra curiosidad por saber si estamos acompañados en ese entorno es aún mayor.

Imagen | Wu dongjun/AP