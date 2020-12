China aterriza con éxito el módulo de Chang'e 5 en la Luna: recogerá muestras con el objetivo de volver a la Tierra con ellas

Unos días atrás China lanzó con éxito desde la Tierra la misión Chang'e 5 y ahora parece que ha llegado con éxito a la Luna. El módulo lunar de la Chang'e 5 ha tocado suelo en la Luna sin aparentes problemas, según los medios estatales. Ahora será cuestión de recoger muestras de la superficie lunar y, lo que es más importante, volver con ellas intactas a la Tierra.

Según el medio estatal chino CGTN, este pasado 1 de diciembre China aterrizó con éxito en la Luna. No es la primera vez que lo hacen y de hecho ya han marcado historia previamente aterrizando por primera vez en el lado oculto de la Luna. Ahora sin embargo la misión es algo distinta: recoger muestras lunares. De conseguirlo, se convertirá en el tercer país en hacerlo en toda la historia de la humanidad.

El módulo lunar ha aterrizado en un área cercana a la zona volcánica Mons Rümker, en la región de Oceanus Porocellarum. La misión completa estaba compuesta por el Long March 5 (el cohete) que sacó la nave de la Tierra y la dirigió hacia la Luna.

La nave en sí a su vez está compuesta por distintas etapas que se van separando (y juntando) a lo largo de la misión. En primer lugar tenemos un orbitador que se queda (como su propio nombre indica) orbitando la Luna mientras se completa la misión. Después tenemos una cápsula de reentrada que es la que volverá a la Tierra, posteriormente un lander que es el encargado de alunizar y un descender, que va adjunto al lander.

Separation between lander/ascent vehicle and orbiter/return vehicle of #Change5 on Lunar orbit. Video taken from the orbiter/return vehicle. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT