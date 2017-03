Blue Origin nos muestra las primeras imágenes de su cápsula que llevará turistas al espacio

Jeff Bezos está acelerando el paso de Blue Origin, la compañía espacial con la que quiere plantar cara a Elon Musk y SpaceX. En las últimas semanas hemos visto diversos anuncios como los detalles de su enorme cohete 'New Glenn', sus planes de viajar a la Luna, así como sus próximos aterrizajes sobre plataformas sobre el mar, sí, como SpaceX. Pero ahora finalmente conocemos parte del aspecto que tendrá la cápsula de tripulación.

La cápsula que formará parte del cohete 'New Shepard' será la encargada de llevar turistas al espacio, y en el futuro apunta a servir como medio de transporte para los astronautas que se dirijan a la Estación Espacial Internacional o incluso a la Luna, sólo que cuando esto suceda los viajes serán a bordo de 'New Glenn'. Y es ahora Bezos nos muestra su aspecto por primera vez.

Comodidad, lujo y enormes ventanas

Como sabemos, New Shepard es el cohete reutilizable de Blue Origin, el cual ha sido probado en cinco ocasiones con éxito al regresar a tierra y aterrizar después de haber visitado los límites del espacio. En todas estas pruebas, la cápsula no ha sido usada e incluso no se encontraba acondicionada para alojar seres humanos.

Hoy finalmente Bezos nos presenta las primeras fotos de la cápsula donde se destacan unos asientos reclinables en color negro y acabados en piel con toques en color azul. Pero lo más destacable son las enormes ventanas de 110 centímetros de alto, las cuales también contarán con una pantalla que mostrará la visión de las cámaras colocadas en la parte exterior de la cápsula, así como datos en tiempo real de altitud y velocidad.

Blue Origin espera arrancar con los viajes espaciales en 2018, donde llevarán a los primeros turistas que hayan pagado un boleto, por una cantidad que no ha sido anunciado hasta el momento, a los limites del espacio, donde podrán sentir la gravedad cero y flotar durante unos minutos.

Hay que aclarar que la cápsula del New Shepard no se puede comparar con la Dragon de SpaceX ni con la Starliner de Boeing, ya que éstas están centradas en servir de transporte para astronautas, mientras que la de Blue Origin es exclusivamente para viajes privados. Por lo anterior, la idea de Blue Origin está siendo comparada con Virgin Galactic. Si comparamos ambas propuestas veremos que la opción de Jeff Bezos tendrá una mejor vista y experiencia, ya que la de Richard Branson será un viaje muy similar a un avión pero en lo limites del espacio.

Blue Origin mostrará por primera vez una maqueta a escala real de la cápsula de New Shepard durante 33er Simposio Espacial en Colorado Springs del 3 al 6 de abril de este 2017.

Vía | The Verge En Xataka | La carrera espacial ya no es EEUU contra Rusia, sino Musk contra Bezos