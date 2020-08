Un asteroide del tamaño de un coche pasó "rozando" la Tierra y ni siquiera lo teníamos vigilado

Se le conocía inicialmente como ZTF0DxQ, pero los astrónomos han acabado llamándole 2020 QG para identificarlo con más facilidad. Se trata de un asteroide del tamaño de un coche que pasó a apenas 3.000 km de la Tierra sin chocarse con nuestro planeta.

Es de hecho la "pasada" a nuestro planeta más cercana que jamás se ha visto en un asteroide, pero lo verdaderamente preocupante no es eso: los astrónomos ni siquiera lo tenían en el radar y no se enteraron de su presencia hasta después de ese singular acercamiento.

"No lo vimos venir"

La trayectoria del asteoride no se esperaba y cogió a muchos expertos por sorpresa. De hecho el Observatorio Palomar no lo detectó hasta seis horas después de que se produjera ese paso a apenas 2.950 km de La Tierra.

Paul Chodas, director del Center for Near Earth Object Studies, reconoció que "no lo vimos venir". Esa pasada del asteroide 202 QG se produjo a gran velocidad: volaba a 44.400 km/h y pasó sobre el Océano Pacífico cuando se produjo esa aproximación.

Se puede analizar ese viaje cerca de nuestro planeta en el explorador del Jet Propulsion Laboratory, y los expertos indicaron además que su tamaño, de entre 3 y 6 metros de diámetro, lo hacía similar al tamaño de un coche convencional.

Vía | Space