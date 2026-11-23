En 2019 se produjo uno de los hitos científicos más importantes de los últimos tiempos. Por primera vez, un equipo internacional de científicos logró fotografiar un agujero negro. Bueno, el agujero negro en sí no. Eso sería imposible. Básicamente, obtuvieron una imagen de su silueta, pero eso es lo máximo que se podría obtener, así que fue todo un logro. Sin embargo, como cualquier otro logro científico, requería una revisión por parte de un grupo independiente de científicos para que pudiésemos estar seguros de que no se trata de un error o una casualidad. Dicha revisión se ha hecho esperar, pero por fin la tenemos. Y no solo demuestra que la foto es buena, sino que le da de nuevo la razón a Albert Einstein.

Posibles errores. Hay dos razones por las que esta famosa foto sería candidata a albergar errores. Por un lado, el agujero negro M87* está muy lejos de la Tierra, a 55 millones de años luz. Por otro, la imagen se obtuvo gracias a una red de muchos telescopios, conocida como Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés). Estos están ubicados a lo ancho de todo el planeta y unen fuerzas para actuar como un único gran telescopio llamado interferómetro. Todos los telescopios estaban en la parte interna de nuestra atmósfera, por lo que las señales captadas por cada uno de ellos podrían estar distorsionadas por dicha atmósfera. Además, el conjunto ofreció una gran cantidad de señales que se procesaron para dar lugar a una sola imagen. En ese procesamiento también se podría haber producido algún error.

En palabras del autor principal del estudio que se acaba de publicar, Samuel Lai, “es tan difícil como hacer una foto de un donut posicionado sobre la Luna desde el jardín de tu casa”.

Todo está bien. Para comprobar si la imagen del agujero negro es correcta, Lai y su equipo desarrollaron una técnica de aprendizaje automático llamada GenDIReCT. Su objetivo era reconstruir la imagen desde cero, filtrando las interferencias de la atmósfera terrestre y los sesgos que podrían surgir al combinar telescopios de todo el planeta en un único interferómetro del tamaño de la Tierra. Al introducir los datos públicos del EHT, sin usar el método de reconstrucción original, se obtuvo una imagen prácticamente idéntica a la que se publicó en 2019. El modelo no tenía información sobre cómo es un agujero negro, de hecho se había calibrado con imágenes no astronómicas. Por eso, la coincidencia es aún más poderosa.

Einstein tenía razón. Con su Teoría de la Relatividad General, Albert Einstein explicó que la gravedad no es exactamente una fuerza que “tira” de las cosas, sino un efecto por el cual la masa de los objetos provoca la curvatura del espacio tiempo. Ocurre de un modo parecido a cuando se deposita un balón sobre una cama elástica. Cuanto más pesa el balón, más se hunde la cama elástica. Según esta teoría, si algo concentrase muchísima masa, el espacio tiempo se curvaría tanto que nada, ni siquiera la luz podría escapar de él. Se generaría un hoyo profundísimo en la cama elástica, si seguimos con esta metáfora. Los agujeros negros cumplen con esa previsión, aunque el propio Einstein no estaba seguro de que existiesen.

Con la foto de 2019 se sugirió que Einstein tenía razón, ya que en ella se veía justo lo que cabía esperar: un anillo brillante con el centro oscuro, y con un tamaño muy cercano al que predecía la relatividad general. Aquello ya fue un respaldo importante a la teoría. También se apoyó con fotos posteriores. Sin embargo, en el caso de la imagen inicial, si estaba alterada todo podría haber sido una simple casualidad. Al demostrar que no hay errores, se apoya aún más fuertemente la teoría de Einstein.

Otras aplicaciones. Lo mejor de todo es que la técnica que han desarrollado estos científicos podría tener aplicaciones muy beneficiosas también aquí en la Tierra. Por ejemplo, al reducir los errores cuando se combinan datos de varios sensores para mapear estructuras desconocidas, podría ser útil para mapear terremotos. Incluso se cree que podría tener potencial para mejorar las imágenes médicas.

Esto es algo bastante común en el estudio del espacio. Muchas herramientas que nacieron para comprender el cosmos luego han tenido multitud de aplicaciones sin salir de nuestro planeta. Es una forma muy útil de recuperar la inversión que se hace en estudiar el espacio.

Imagen | EHT

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