Petoons: el mejor juego infantil del año para Playstation es español y quiere cambiar la forma de jugar en familia

Me crié entre juegos de Disney para Megadrive. Eso significa que como jugador he crecido a base de juegos de gran calidad que copaban la atención de crítica y público mientras se mantenían en un ambiente apto para todo tipo de públicos. Lamentablemente de aquello hace ya más de 25 años y la situación ha cambiado por completo. Los videojuegos para niños ya no suelen ser sinónimo ni de calidad ni de superventas.

Precisamente por eso llama la atención la valentía de compañías como Petoons, que con su ‘Petoons Party’ para PS4 apuntan precisamente a ese olvidado público con un juego que se coronó como mejor propuesta infantil en los PlayStation Talents. Hemos hablado con ellos para que nos hablen del proyecto y de cómo se desarrolla hoy en día un juego para niños.

El jugar juntos como filosofía

Afincados en Barcelona, Petoons Studio nace de la mano de Sergio García y Daniel del Amor con la intención de crear una compañía transmedia especializada en propuestas para los más pequeños. Aseguran que su intención es fomentar la comunicación y la interacción entre hijos y padres para evitar que dispositivos como la televisión, las videoconsolas o los dispositivos móviles se conviertan en sinónimo de aislamiento.

“Con el lanzamiento del iPad se me ocurrió la idea de hacer una app infantil en la que, en vez de que los niños se aislaran cuando utilizan los dispositivos y entran en ese modo burbuja, que la tecnología estuviese al servicio de la familia y los niños y que ambos pudieran jugar juntos.”

Sergio García nos cuenta cómo fueron esos principios de la compañía de la mano del lanzamiento de su primer caballo de batalla, ‘Petoons World’. En ella, gracias a la interacción entre varios dispositivos niños y padres pueden trabajar unidos para crear una historia en la que los Petoons, unos simpáticos monstruitos de colores, realizan animaciones con el fin de crear una historia.

“Al empezar a trabajar en todo esto entramos en el radar de PlayStation y nos ofrecieron la posibilidad de hacernos developers. Ahí hubo un cambio de la compañía, no es que abandonemos las apps sino que ahora con la oportunidad que tenemos vamos a volcarnos en crear un producto entorno a los Petoons.”

Petoons Party, un Mario Party a la española

Ese proyecto acabó convertido en ‘Petoons Party’, el juego que aterrizó el pasado 16 de agosto por 19,99 euros y que plantea abordar un público que, en palabras de Sergio, PlayStation necesitaba ayuda. Con un planteamiento similar al que veríamos en un ‘Super Mario Party’, el videojuego se mantiene fiel a ese espíritu de jugar juntos que caracteriza a la compañía. Lo hacen a través de minijuegos que se disfrutan en un tablero. La idea aquí es que padres y niños puedan competir, pero también colaborar con un mismo objetivo.

“Si quieres puedes jugar solo y disfrutarlo, pero la idea es que te lo pases mejor si compartes ese rato con tu abuelo, con tus padres, con tu hermano. Jugar juntos es la mejor forma de relacionarte con los niños para aprender, para socializar. Ha habido una falta de aprendizaje por parte de los que desarrollan esos productos y servicios para realmente hacer algo que aporte a las familias y a los niños.”

Como jugador y fanático de la tecnología, hay algo en este tipo de discursos que siempre me escama. Soy de los que piensan que el problema aquí es de cómo los padres utilizan esos formatos como niñera, no de las posibilidades que esconden. Creo sinceramente que el truco está en disfrutar con ellos para generar esa educación y enseñar cómo afrontar el autocontrol.

“Para nosotros la experiencia de juego es lo que pasa en el sofá, que la familia esté hablando, que estén jugando, que se estén divirtiendo. Todo lo que trabajamos a nivel de productos y contenidos busca eso, que se generen momentos inolvidables, que algún día comenten “¿te acuerdas aquél día que estuvimos jugando, lo bien que nos lo pasamos?”, ese tipo de tecnología bien orientada que hace que las familias y los niños disfruten.”

¿Cómo se crea un juego que padres e hijos disfruten por igual?

Esa unión me genera una pregunta clave a nivel de diseño. Sabemos que si los personajes son simpáticos y divertidos, los niños van a poder disfrutarlos, pero a la hora de crear una experiencia que todos puedan consumir por igual, ¿cómo se trabaja la frustración de los niños frente a la falta de habilidad frente a jugadores más experimentados. ¿Cómo se crea una experiencia lo suficientemente adaptada para que ni unos ni otros se acaben aburriendo?

“Todas las mecánicas que diseñamos se basan en reducir y simplificar al máximo. No queremos que un padre pierda el tiempo explicando al niño cómo se juega. Con esa filosofía vamos armándolo todo. Por que la mecánica sea simple no significa que no pueda ser disfrutada también por adultos. Es como el fútbol, el fútbol puede reducirse a que un niño le pegue patadas o establecer un mecanismo de reglas complejas. El juego tiene muchas capas y modos de juego, y en el caso del modo tablero el tema de tirar los dados y ver cómo avanzan los personajes y qué cosas graciosas les pasan hacen que disfruten sin ni siquiera tocar un botón, simplemente compartiendo esos momentos. “

La labor de Petoons Studio no acaba ahí, también incluye la colaboración con agentes pedagógicos que puedan guiarles a la hora de crear sus productos. Qué actividades se adaptan a lo que el crío puede hacer a nivel psicomotriz, cómo enfocar la educación emocional, una educación enfocada al entretenimiento, algo que Sergio y Daniel apuntan como clave para conseguir llegar al niño. “Si no eres capaz de entretenerles, olvídate de educarles”.

El proyecto no acaba ahí, me hablan de otras apps como 'Petoons Paint' y me comentan que ya están enfocados en el próximo DLC de ‘Petoons Party’, pero también de una futura segunda entrega, así como la idea de llevar el juego a otras plataformas.

El camino más ambicioso, sin embargo, es el de crear un producto internacional entorno a la marca y los personajes, ya sea de la mano de apps, videojuegos o la serie de animación que ya han empezado a desarrollar y que ya ha llamado la atención de grandes nombres como TVE o Disney. Si todo acaba saliendo adelante, Petoons va a ser un nombre que vamos a empezar a escuchar con más fuerza.